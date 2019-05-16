Futebol Feminino

Com Marta e Formiga, seleção feminina é convocada para Mundial

Time de Vadão não vive boa fase, mas mantém confiança para o Mundial, que acontece entre junho e julho, na França

16 mai 2019 às 14:55

A experiente Marta foi convocada para a seleção brasileira feminina Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A seleção brasileira feminina de futebol foi convocada, nesta quinta-feira (16), para o Campeonato Mundial. A veterana Formiga e as estrelas Marta e Cristiane estão entre as escolhidas pelo técnico Vadão para a competição, que acontece de 7 de junho a 7 de julho, na França. A seleção brasileira está no Grupo C, com Jamaica, Austrália e Itália.
A estreia será no dia 9, contra a Jamaica, em Grenoble. Quatro dias depois, o time de Vadão encara a Austrália, em Montpellier. O desfecho da primeira fase será no dia 18, diante da Itália, em Valencinnes.
Vadão mostrou-se otimista quanto ao desempenho da equipe. "Nós temos a pretensão de vencer. O nosso otimistmo em relação ao bom resultado está na cabeça de cada um de nós. Nossa expectativa é altamente positiva", diz o treinador, apesar dos maus resultados recentes - nove derrotas nos últimos nove jogos.
O técnico Vadão convoca a seleção brasileira feminina Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O técnico da seleção ainda aposta no talento de Marta, de 33 anos, mas sabe que a veterana não pode ser a única a carregar a responsabilidade pelos resultados. "Ela não tem a idade tão avançada que não possa desequilibrar. A Marta ainda é a Marta, mas não podemos jogar tudo nas costas dela para ela resolver. A equipe precisa ter uma estrutura que facilite o trabalho dela. Poder de decisão ela tem".
Outro elogio de Vadão sobrou para a  meia Formiga. Aos 41 anos de idade, ela vai disputar a Copa do Mundo pela sétima vez na carreira. "Fiz um esforço muito grande para a Formiga voltar à seleção. Ela já tinha se despedido, mas atendeu o nosso pedido. Ela não é desse planeta. Tem 41 anos e renovou com o PSG", sentenciou.
A lista das convocadas para a Copa do Mundo:
GOLEIRAS
Aline - Tenerife (ESP)
Barbara - Avaí
Letícia Isidoro - Corinthians
LATERAIS
Fabiana Baiana - Internacional
Letícia Santos - Sand (ALE)
Tamires - Fortuna (DIN)
Camila - Orlando Pride (EUA)
ZAGUEIRAS
Erika - Corinthians
Kathellen - Bordeaux (FRA)
Monica - Corinthians
Tayla - Benfica (POR)
MEIO-CAMPISTAS
Andressinha - Portland Thorns (EUA)
Formiga - PSG (FRA)
Adriana - Corinthians
Thaisa - Milan (ITA)
Bia Zaneratto - Incheon Hyundai (COR)
ATACANTES
Cristiane - São Paulo
Raquel - Huelva (ESP)
Debinha - North Carolina (EUA)
Geyse - Benfica (POR)
Ludmila - Atlético de Madrid (ESP)
Marta - Orlando (EUA)
Andressa Alves - Barcelona (ESP)

