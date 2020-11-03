Com gol na estreia, Léo Matos surge como boa opção ofensiva no Vasco

Crédito: Léo Matos teve uma boa estreia, marcou contra o Goiás e mostrou qualidade para ser titular (Rafael Ribeiro/Vasco

Apesar dos desfalques, o Vasco contou com a estreia do lateral-direito Léo Matos no empate com o Goiás por 1 a 1, na Serrinha, pela 19ª rodada do Brasileirão. Mesmo diante da falta de entrosamento, o experiente jogador teve uma boa estreia e mostrou que pode elevar a qualidade no último terço trazendo uma nova opção ofensiva pelo lado direito.

Logo no início do duelo, o torcedor já pode receber o cartão de visitas do atleta, que demonstrou muita disposição na marcação e ótimo cabeceio. Aos 16, após boa batida de escanteio do argentino Leonardo Gil, o lateral se movimentou para o primeiro pau, desviou a bola e enganou toda a defesa adversária, estufando as redes de Tadeu. De acordo com os números do portal 'Sofascore', o jogador foi responsável pelo segundo maior número de passes do Vasco no jogo com 37, trazendo recurso técnico para o lado direito do ataque vascaíno. Diante de uma fraca temporada de Yago Pikachu e da irregularidade do jovem Cayo Tenório, Léo Matos aparece como um reforço importante para a sequência da temporada.

- O Goiás precisava do resultado e se jogou para cima. Tentamos jogar com mais inteligência, mas tivemos uma infelicidade no contra-ataque. Mas, estamos felizes com o desempenho de quem entrou. O Léo Matos também foi muito bem no jogo, estreou bem. A gente sabe que a posição não está legal, mas estamos trabalhando duro para sair dessa - disse Ricardo Graça sobre a estreia do companheiro.

Outro aspecto em que o lateral se destacou foi nas bolas alçadas na área, demonstrando qualidade ao fazer 6 cruzamentos e acertar 89% dos passes durante partida. No duelo, em Goiânia, o Vasco explorou bastante o jogo aéreo com 71 bolas longas, uma característica dos times do comandante português. Ao lado de 'Colo Gil', o novo camisa 3 da equipe vascaína mostrou que pode ser muito útil ao esquema de Ricardo Sá Pinto. No entanto, ele não poderá jogar contra o Caracas, na quarta, já que não foi inscrito nesta fase da competição sul-americana. Para a lateral, a tendência é o retorno de Yago Pikachu, visto que Cayo Tenório testou positivo para Covid-19.

Na etapa final, o Vasco sentiu uma queda na questão física, e caiu de rendimento após as substituições do português. Assim, o Esmeraldino teve oportunidades de virar a partida, mas parou na trave e na bela defesa de Fernando Miguel. Em sua rede social, Léo Matos comemorou o gol logo na estreia, mas lamentou o resultado na Serrinha.

- Muito feliz pela estreia e também pelo gol, porém insatisfeito com o resultado por acreditar que merecíamos a vitória. Agradeço a todos meus companheiros pela confiança e por terem me recebido tão bem nessa primeira semana de trabalho. Vamos conquistar muitas coisas boas juntos!! - disse