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Com gol de Felipe, Atlético de Madrid vence o Osasuna e segue na briga pela liderança de La Liga

Zagueiro brasileiro marcou o gol da vitória do Atlético de Madrid perto do fim do confronto contra o Osasuna...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 16:34

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 16:34

O Atlético de Madrid conseguiu se manter na briga pela liderança de La Liga ao vencer o Osasuna nesta quinta-feira pelo placar de 1 a 0. Com gol marcado pelo zagueiro brasileiro Felipe, eleito o melhor em campo, a equipe colchonera fica a dois pontos de Sevilla e Real Sociedad.Veja a tabela do Espanhol
JOGO MORNOA primeira etapa do confronto apresentou uma falta de pressão no ataque por parte das duas equipes, com o Atlético de Madrid sem acertar uma única finalização ao gol adversário. O Osasuna tentou, mas parou no goleiro Jan Oblak.
ATAQUESNo segundo tempo, o Atlético de Madrid passou a buscar mais a vitória, e aplicou uma força maior em seu ataque, passando a pressionar o Osasuna. A equipe visitante, porém, não conseguiu criar tantas chances de perigo quanto o adversário.
DO BRASIL!Já perto do fim do confronto, aos 42 minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid conseguiu marcar o único gol da partida deste sábado. Com assistência de Yannick Carrasco, o zagueiro brasileiro Felipe marcou o gol da vitória, sendo eleito o melhor em campo na sequência.
TENSÃOApós o gol de Felipe, o Osasuna foi ao ataque, e ofereceu perigo ao Atlético de Madrid, mas Oblak parou os visitantes, que levaram até mesmo o goleiro para a área. Em um contra-ataque, os colchoneros tentaram marcar sem o arqueiro adversário, mas a bola parou na trave.
SEQUÊNCIAO Atlético de Madrid enfrenta o Milan às 17h (de Brasília) de quarta-feira pela Champions League. O Osasuna, por sua vez, atua contra o Elche às 17h (de Brasília) do dia 29 de novembro.
Crédito: AtléticodeMadridvenceuoOsasunapor1a0(Foto:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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