Com gol de Felipe, Atlético de Madrid vence o Osasuna e segue na briga pela liderança de La Liga

O Atlético de Madrid conseguiu se manter na briga pela liderança de La Liga ao vencer o Osasuna nesta quinta-feira pelo placar de 1 a 0. Com gol marcado pelo zagueiro brasileiro Felipe, eleito o melhor em campo, a equipe colchonera fica a dois pontos de Sevilla e Real Sociedad.Veja a tabela do Espanhol

JOGO MORNOA primeira etapa do confronto apresentou uma falta de pressão no ataque por parte das duas equipes, com o Atlético de Madrid sem acertar uma única finalização ao gol adversário. O Osasuna tentou, mas parou no goleiro Jan Oblak.

ATAQUESNo segundo tempo, o Atlético de Madrid passou a buscar mais a vitória, e aplicou uma força maior em seu ataque, passando a pressionar o Osasuna. A equipe visitante, porém, não conseguiu criar tantas chances de perigo quanto o adversário.

DO BRASIL!Já perto do fim do confronto, aos 42 minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid conseguiu marcar o único gol da partida deste sábado. Com assistência de Yannick Carrasco, o zagueiro brasileiro Felipe marcou o gol da vitória, sendo eleito o melhor em campo na sequência.

TENSÃOApós o gol de Felipe, o Osasuna foi ao ataque, e ofereceu perigo ao Atlético de Madrid, mas Oblak parou os visitantes, que levaram até mesmo o goleiro para a área. Em um contra-ataque, os colchoneros tentaram marcar sem o arqueiro adversário, mas a bola parou na trave.

SEQUÊNCIAO Atlético de Madrid enfrenta o Milan às 17h (de Brasília) de quarta-feira pela Champions League. O Osasuna, por sua vez, atua contra o Elche às 17h (de Brasília) do dia 29 de novembro.