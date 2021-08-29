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Com gol contra no último minuto, Atlético de Madrid consegue empate com o Villarreal

Equipe da capital espanhola luta e pressiona para conseguir gol no último minuto da partida deste domingo...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 19:07
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Atlético de Madrid comemorou um empate heroico por 2 a 2 com o Villarreal neste domingo. A equipe colchonera perdia o jogo até os 50 minutos do segundo tempo, mas empatou no último minuto do confronto após um gol contra de Mandi.
Veja a tabela do EspanholA primeira etapa do confronto deste domingo ficou livre de emoções mais elevadas, e o Villarreal manteve-se no campo ofensivo durante todo o tempo. O Atlético de Madrid, porém, atacou bastante, e finalizou em treze ocasiões, mas não conseguiu marcar.
Após tanto tempo na defesa, o Villarreal foi ao ataque na segunda etapa, e conseguiu ser eficaz em uma oportunidade aos sete minutos, quando Yéremi Pino contribuiu com uma assistência para Manu Trigueros abrir o placar da partida.
Dessa forma, o Atlético de Madrid foi atrás do empate, e conseguiu achar um gol com Luis Suárez após assistência de Ángel Correa. O Villarreal, porém, não deixou o time da casa empolgar-se, e marcou o gol do 2 a 1 com Arnaut Danjuma.
A vitória do Villarreal estava encaminhada até o último minuto da partida quando, após um lançamento de Saúl, a zaga do Submarino Amarelo afundou. O zagueiro Mandi recuou de cabeça para o goleiro Rulli, que estava fora do gol, e a bola entrou, colocando o empate no placar.
As duas equipes entram em campo no dia 11 de setembro, com o Atlético atuando às 9h (de Brasília) contra o Espanyol e o Villarreal enfrentando o Alavés às 13:30h (de Brasília).

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