Com gol contra no último minuto, Atlético de Madrid consegue empate com o Villarreal

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O Atlético de Madrid comemorou um empate heroico por 2 a 2 com o Villarreal neste domingo. A equipe colchonera perdia o jogo até os 50 minutos do segundo tempo, mas empatou no último minuto do confronto após um gol contra de Mandi.

Veja a tabela do EspanholA primeira etapa do confronto deste domingo ficou livre de emoções mais elevadas, e o Villarreal manteve-se no campo ofensivo durante todo o tempo. O Atlético de Madrid, porém, atacou bastante, e finalizou em treze ocasiões, mas não conseguiu marcar.

Após tanto tempo na defesa, o Villarreal foi ao ataque na segunda etapa, e conseguiu ser eficaz em uma oportunidade aos sete minutos, quando Yéremi Pino contribuiu com uma assistência para Manu Trigueros abrir o placar da partida.

Dessa forma, o Atlético de Madrid foi atrás do empate, e conseguiu achar um gol com Luis Suárez após assistência de Ángel Correa. O Villarreal, porém, não deixou o time da casa empolgar-se, e marcou o gol do 2 a 1 com Arnaut Danjuma.

A vitória do Villarreal estava encaminhada até o último minuto da partida quando, após um lançamento de Saúl, a zaga do Submarino Amarelo afundou. O zagueiro Mandi recuou de cabeça para o goleiro Rulli, que estava fora do gol, e a bola entrou, colocando o empate no placar.