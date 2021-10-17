Com gol contra, Fluminense vence o Athletico Paranaense após três rodadas sem somar pontos

Neste domingo, o Fluminense venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileiro. Com gol contra de José Ivaldo na primeira etapa, o Tricolor superou o mandante e conquistou a vitória depois de três partidas sem acumular pontos. Com o resultado, o Time de Guerreiros acumulou 36 pontos e subiu para a oitava posição na tabela, ultrapassando o Furacão.O FURACÃO ATACAO jogo começou com ofensiva do Furacão. Aos três minutos, Richard roubou a bola e rolou para Bissoli, que chutou para o gol, mas Marcos Felipe espalmou. No lance seguinte, o atacante arriscou novamente mas não teve sucesso. Aos seis minutos, Khellven finalizou de longe e o goleiro tricolor defendeu de novo.PRESSÃO DO MANDANTEEm seguida, Bissoli recebeu na área e tentou uma finalização de letra, que não teve força e foi neutralizada por Marcos Felipe. Aos 13 minutos, Richard tabelou com Khellven, que tentou finalizar, mas o lance não teve precisão e passou sobre a meta. Aos 18 minutos, Christian fez a sexta tentativa do Athletico-PR.PLACAR ABERTOO Fluminense sentiu a pressão e ensaiou uma reação. Aos 28 minutos, Caio Paulista invadiu a área, mas sofreu o desarme. A bola sobrou para André no bate e rebate, e o volante finalizou com força de fora da área, porém, Santos fez a defesa. Aos 33 minutos, Samuel Xavier cruzou para a área, José Ivaldo se atrapalhou e cabeceou para a própria meta, abrindo o placar com gol contra.FINAL AGITADOInconformado, o Furacão pressionou nos minutos finais. Aos 37 minutos, Bissoli deu o passe para Pedro Rocha, que chutou no canto esquerdo. Marcos Felipe estava atento e fez grande defesa. Em seguida, John Kennedy aproveitou um contra-ataque, cortou para o meio e arriscou, mas o lance foi desviado.