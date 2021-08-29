Com Fortaleza em grande fase, Marcelo Boeck não quer deixar o ritmo cair no restante de 2021

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, falou sobre a importância do elenco ter intensidade máxima nas próximas partidas da temporada. Segundo o arqueiro, a meta do grupo é fazer uma boa sequência neste ano de 2021.- Estamos trabalhando para que o grupo possa continuar evoluindo. É importante manter essa intensidade que estamos tendo ao longo dos jogos. Isso vai fazer a diferença lá na frente. O elenco sabe do seu potencial - disse.