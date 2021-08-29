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Com Fortaleza em grande fase, Marcelo Boeck não quer deixar o ritmo cair no restante de 2021

Goleiro vem sendo um dos pilares da equipe ao longo do Brasileirão e da Copa do Brasil...
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Publicado em 

29 ago 2021 às 18:43

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 18:43

Crédito: Goleiro vem se destacando nos jogos do Leão em 2021 (Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, falou sobre a importância do elenco ter intensidade máxima nas próximas partidas da temporada. Segundo o arqueiro, a meta do grupo é fazer uma boa sequência neste ano de 2021.- Estamos trabalhando para que o grupo possa continuar evoluindo. É importante manter essa intensidade que estamos tendo ao longo dos jogos. Isso vai fazer a diferença lá na frente. O elenco sabe do seu potencial - disse.
Para o arqueiro, sua fase tem sido especial na temporada.- Minha fase tem sido muito especial. Tenho que agradecer à comissão técnica, aos jogadores e ao torcedor por isso. Todos têm muita importância neste meu crescimento em campo - completou o arqueiro do Fortaleza

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