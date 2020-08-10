Com direito a 'Lei do ex', Fluminense perde para o Grêmio em sua estreia no Campeonato Brasileiro

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Neste domingo, o Fluminense perdeu para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, no duelo de tricolores, que marcou a estreia dos clubes no Campeonato Brasileiro 2020. O gol da partida foi marcado por Diego Souza, revelado pelo Tricolor carioca, em falha defensiva da equipe dirigida por Odair Hellmann, no final do primeiro tempo.

Na próxima rodada, o Fluminense volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Palmeiras, no Maracanã. No mesmo dia e horário, o Grêmio, por sua vez, visita o Ceará, no Castelão.

Confira a Classificação do Campeonato Brasileiro

Flu começa melhorO duelo de tricolores começou bastante equilibrado, porém nos primeiros minutos, o Fluminense não se intimidou por estar fora de casa e teve mais posse de bola. Na primeira chance, Nenê cobrou falta, o goleiro Vanderlei espalmou para a entrada da área e Dodi chutou para fora. Aos 24, Marcos Paulo deu um lindo passe e deixou Evanilson em ótima condição para finalizar, mas Vanderlei salvou o Grêmio.

Lei do ex na Arena!A partir da segunda metade do primeiro tempo, o Fluminense deixou de atacar e ficou mais atrás. Até aos 44, conseguiu segurar bem o ataque da equipe gaúcha, que pecava na criação e sentia falta de seus desfalques. No entanto, Alisson tentou dominar na área, o jovem Isaque escorou e Diego Souza, sozinho, estufou as redes de Muriel e abriu o placar na Arena Grêmio. A defesa da equipe carioca falhou, bateu cabeça, e deixou o atacante sozinho para finalizar.

Equilíbrio na segunda etapaPara a etapa final, Odair colocou Michel Araújo em campo e ele logo mostrou serviço. Fez ótima jogada e tocou para Nenê na ponta direita, que acertou um balaço e obrigou Vanderlei a fazer ótima defesa. Em busca do empate, o técnico do Flu colocou Fred em campo, mas foi o Grêmio quem assustou. Ocupando o espaço deixado por Cebolinha, Pepê conduziu a bola pela esquerda e diante de quatro marcadores acertou um belo chute rente à trave.

Pepê quase amplia!Na parte final do jogo, o Grêmio cresceu na partida e Pepê chamou a responsabilidade. O jovem recebeu passe de Cortêz e acertou outro belo chute de fora da área e Muriel fez uma defesaça, salvando o Flu. A equipe carioca até tentava criar, mas não conseguia reagir e furar o bloqueio defensivo dos gaúchos. Por fim, Pepê fez ótima jogada pela esquerda, invadiu a área e novamente o arqueiro tricolor fez boa defesa.

O Fluminense ainda teve tempo de criar uma última chance. Após bela troca de passes, Michel Araújo arriscou e Vanderlei fez uma bela defesa, salvando o Grêmio e garantindo a vitória da equipe gaúcha.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 0 FLUMINENSE

Data/Hora: 09/08/2020, às 19hLocal: Arena Grêmio, Rio Grande do Sul (RS)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) NotaL!: 6,0 Acertou nas decisões e controlou bem a partida.Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)VAR: Eduardo Tomaz Valadão (quarteto goiano).Gramado: BomPúblico e renda: Sem públicoCartões amarelos: Orejuela, Bruno Cortez (GRE), Yuri, Igor Julião, Michel Araújo (FLU)Cartão vermelho:-GOL: Diego Souza 44'/1º (1-0)

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)​Vanderlei; Orejuela (David Braz, 46'/2ºT), Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva (Thaciano, 25'/2ºT), Maicon (Thiago Neves, 37'/2ºT), Isaque (Darlan, 25'/2ºT), Alisson, Pepê; Diego Souza (Luciano, 37'/2º).