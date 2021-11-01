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Com direito a golaço, Tetê se torna o jogador mais jovem a completar 100 jogos pelo Shakhtar

Furacão atingiu importante marca em partida deste sábado e se consolidou como artilheiro do time no Ucraniano
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LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 16:55

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:55

Crédito: Divulgação / Shakhtar Donetsk
O atacante brasileiro Tetê, que atuou no Grêmio, completou 100 jogos pelo Shakhtar Donetsk neste sábado (30) após atuar por 90 minutos na vitória por 4 a 1 contra o Desna marcando, inclusive, um dos gols de sua equipe no confronto. No clube desde a temporada 18/19, o Furacão soma 28 gols marcados, 17 assistências distribuídas e quatro títulos conquistados, sendo dois Campeonatos Ucranianos, uma Supercopa da Ucrânia e uma Copa da Ucrânia. Além disso, ele se tornou o jogador mais jovem a completar esta marca.
- Fico muito feliz em completar essa marca tão expressiva pelo clube. Agradeço a Deus, aos diretores, comissão técnica, meus companheiros e ao meu empresário por tudo que fizeram por mim desde o meu início aqui no clube. A temporada está só no começo, quero buscar cada vez mais títulos e vitórias - celebrou Tetê.
O golaço deste sábado saiu quando Dodô rolou para o camisa 14, que cortou para dentro e finalizou no canto do goleiro sem chance de defesa. Na atual temporada, o Furacão Tetê é o vice-artilheiro com 20 partidas e 7 gols marcados, ficando atrás apenas do lesionado Lassina Traoré, que balançou as redes 9 vezes. Pelo Campeonato Nacional, ele é o maior goleador da equipe após marcar 6 gols nos últimos 6 jogos, além de ter concedido uma assistência.

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