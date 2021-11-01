Com direito a golaço, Tetê se torna o jogador mais jovem a completar 100 jogos pelo Shakhtar

Crédito: Divulgação / Shakhtar Donetsk

O atacante brasileiro Tetê, que atuou no Grêmio, completou 100 jogos pelo Shakhtar Donetsk neste sábado (30) após atuar por 90 minutos na vitória por 4 a 1 contra o Desna marcando, inclusive, um dos gols de sua equipe no confronto. No clube desde a temporada 18/19, o Furacão soma 28 gols marcados, 17 assistências distribuídas e quatro títulos conquistados, sendo dois Campeonatos Ucranianos, uma Supercopa da Ucrânia e uma Copa da Ucrânia. Além disso, ele se tornou o jogador mais jovem a completar esta marca.

- Fico muito feliz em completar essa marca tão expressiva pelo clube. Agradeço a Deus, aos diretores, comissão técnica, meus companheiros e ao meu empresário por tudo que fizeram por mim desde o meu início aqui no clube. A temporada está só no começo, quero buscar cada vez mais títulos e vitórias - celebrou Tetê.