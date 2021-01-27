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Com desfalques, Flamengo divulga relacionados para encarar o Grêmio; Bruno Henrique retorna ao time

Rodrigo Caio e Diego Alves não se recuperam de lesões e seguem como baixas para Ceni...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 13:00

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 13:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo divulgou, na tarde desta quarta-feira, a lista de relacionados para o duelo contra o Grêmio, nesta quinta, em Porto Alegre. A equipe seguirá com dois desfalques importantes, já que Diego Alves e Rodrigo Caio não se recuperaram das respectivas lesões e ficarão no Rio de Janeiro.
+ Fla chega a 24 marcadores de gol na temporada; veja o ranking da artilhariaEm recuperação de uma lesão muscular no adutor da coxa, o zagueiro ainda não tem condições de retornar à equipe e será baixa pelo segundo jogo consecutivo. O goleiro, por sua vez, está em estágio mais avançado de tratamento e está sendo trabalhado para retornar diante do Sport, na próxima segunda-feira, depois de sete partidas como desfalque.
Por outro lado, Rogério Ceni contará com o retorno do titular Bruno Henrique, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Athletico-PR. O atacante entrará no lugar de Vitinho na equipe titular. Outro que retorna é o lateral-esquerdo Renê, que será mais uma opção no banco de reservas.VEJA OS 24 RELACIONADOS:
Goleiros - César, Gabriel Batista e Hugo SouzaLaterais - Filipe Luís, Isla, João Lucas, Matheuzinho e RenêZagueiros - Gustavo Henrique, Natan e Léo PereiraVolantes - Gerson, João Gomes e Willian ArãoMeias - Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e PepêAtacantes - Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Rodrigo Muniz, Vitinho e Michael+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoO duelo ganha tons de importância, já que pode definir o rumo de Rogério Ceni e Flamengo na reta final da temporada. Atualmente na quarta posição, com um jogo a menos que os concorrentes diretos, o Rubro-Negro tem 55 pontos - sete a menos que o líder Internacional.
Válida pela 23ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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