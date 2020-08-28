futebol

Com desconforto, Muriel é desfalque do Fluminense no clássico; veja o time

Exceto pelo goleiro, Odair Hellmann deverá manter a escalação utilizada no último jogo da equipe, contra o Figueirense, pela Copa do Brasil...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:15

LanceNet

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense terá um importante desfalque para o clássico contra o Vasco, neste sábado. O goleiro Muriel sentiu um desconforto na perna esquerda e não será relacionado para a partida. Com isso, Marcos Felipe, formado na base do clube, deve ser a opção para o duelo, às 19h, no Maracanã.
Tirando o arqueiro, o técnico Odair Hellmann deverá manter a equipe que iniciou contra o Figueirense, na última terça-feira, que rendeu a vitória por 3 a 0 e classificação na Copa do Brasil. O time, portanto, terá Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.
Muriel será o único novo desfalque do Fluminense para o jogo. O jovem Luiz Henrique, fora da partida de terça, já retornou aos treinamentos com o restante do grupo. Yuri, que precisou ser substituído, não precisou passar por exames. Frazan segue em recuperação da cirurgia no joelho direito.
Com sete pontos, o Fluminense é o sétimo colocado no Brasileirão. Esta será a sexta rodada da competição.

