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Com boa sequência de gols e artilharia no Japão, Júnior Santos é destaque do Sanfrecce Hiroshima

Ex-Ponte e Fortaleza, atacante fez dois belos gols na vitória do Hiroshima pela J-League...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:08

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 17:08
Crédito: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima
No último sábado, Júnior Santos foi o destaque do Sanfrecce Hiroshima em goleada sobre o Oita Trinita. Pelo Campeonato Japonês (J-League), o atacante anotou dois golaços que sacramentaram os 4 a 1.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- Fui muito feliz nas duas jogadas. Na primeira, tirando o marcador e batendo na saída do goleiro. Depois, em chute de fora da área, algo que eu busco sempre e dessa vez fui feliz. Muito bom poder ajudar a equipe, marcar e subir na tabela - afirmou o brasileiro.
Com o resultado, o Sanfrecce sobe para o 11° lugar na tabela da competição nacional. A equipe volta a campo neste domingo, diante do Vissel Kobe.
- Estou feliz pelo meu momento, venho de quatro gols nos últimos seis jogos e isso me deixa motivado para seguir trabalhando forte. Importante também que tenho criado chances e espero que agora possamos conseguir uma sequência de vitórias para crescer na competição - finalizou o atacante.
No Japão, Júnior Santos já defendeu Kashiwa Reysol e Yokohama Marinos. No início desta temporada, o atacante foi negociado em definitivo com o Sanfrecce Hiroshima. Pela nova equipe, no Campeonato Japonês, são 25 partidas, sete gols e duas assistências.

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