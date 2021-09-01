Com boa sequência de gols e artilharia no Japão, Júnior Santos é destaque do Sanfrecce Hiroshima

Crédito: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima

No último sábado, Júnior Santos foi o destaque do Sanfrecce Hiroshima em goleada sobre o Oita Trinita. Pelo Campeonato Japonês (J-League), o atacante anotou dois golaços que sacramentaram os 4 a 1.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Fui muito feliz nas duas jogadas. Na primeira, tirando o marcador e batendo na saída do goleiro. Depois, em chute de fora da área, algo que eu busco sempre e dessa vez fui feliz. Muito bom poder ajudar a equipe, marcar e subir na tabela - afirmou o brasileiro.

Com o resultado, o Sanfrecce sobe para o 11° lugar na tabela da competição nacional. A equipe volta a campo neste domingo, diante do Vissel Kobe.

- Estou feliz pelo meu momento, venho de quatro gols nos últimos seis jogos e isso me deixa motivado para seguir trabalhando forte. Importante também que tenho criado chances e espero que agora possamos conseguir uma sequência de vitórias para crescer na competição - finalizou o atacante.