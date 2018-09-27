Com apoio do pai de Pedro Rocha, time Aster chega ao futebol capixaba

Um novo time de futebol surge em solo capixaba. É o Aster Brasil Futebol Clube, que se filiou recentemente à Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) e pretende disputar a Série B do Capixabão em 2019. Representantes da nova equipe, que veio de São Paulo, estiveram na sede da entidade nesta quarta-feira, participando do 1º arbitral da competição.
Responsável pelas categorias de base e técnico do time sub-20, Valter Santos explicou como surgiu o interesse do clube em vir para o Espírito Santo e revelou que chegou a trabalhar com o atacante Pedro Rocha, do Spartak Moscou, da Rússia. Já o pai do jogador capixaba, Jessé Neves, é o apoiador da nova equipe.
"Estávamos procurando algum estado para implantar o nosso projeto de futebol, tanto o profissional quanto o de base, e vimos aqui um grande potencial de garotos, atletas mais jovens. Tive a felicidade de trabalhar com um atleta do Espírito Santo que jogou no Grêmio, que foi o Pedro Rocha. Viemos aqui monitorar alguns garotos e teve e houve o interesse do presidente de vir pra cá e filiar o clube na Federação. Estamos com o propósito forte de dar oportunidade aos jovens e disputar o campeonato profissional com atletas com idade até inferior ao que é estabelecido na competição", disse Valter.
"É um clube novo, viemos de São Paulo pra implantar esse trabalho aqui. Observamos várias cidades onde poderia ter sido feito esse projeto, mas com a vinda do nosso presidente ao Espírito Santo, ele alinhou com a Federação e viemos pra cá", acrescentou.
O novo time do Espírito Santo mira seu desenvolvimento em categorias de base e vê o estado como oportuno para implementar o projeto. Entre os sonhos da diretoria está a conquista do acesso para a Série A do Campeonato Capixaba.
" Identificamos que aqui no Espírito Santo tem muitos garotos que merecem uma oportunidade e é uma realidade, o estado tem muito potencial em categorias de base. O nosso objetivo primeiro é formar o atleta, vamos trabalhar bem forte nesse intuito de formação. E somar ainda mais no campeonato capixaba em torno do profissional. Temos um planejamento de chegar também na Série A, e vamos vir com uma filosofia moderna em termos de trabalho e treinamentos."
O planejamento da diretoria do Aster Brasil é fixar residência na capital do Espírito Santo, Vitória. Mas os planos são audaciosos, incluindo até mesmo construir um centro de treinamento próprio.
"Provavelmente ficaremos em Vitória. Já temos conversas com alguns parceiros em questão de centro de treinamentos e estamos analisando algumas possibilidades. Está bem adiantado e em breve poderemos revelar. Temos várias opções também em relação a estádio para jogar e o objetivo mesmo do Aster num futuro que não é tão longe é a construção da nossa própria arena, e o local também está sendo estudado", finalizou.