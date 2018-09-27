Com apoio do pai de Pedro Rocha, time Aster chega ao futebol capixaba

O time de futebol Aster chega ao Espírito Santo Crédito: Aster Brasil/Divulgação

Um novo time de futebol surge em solo capixaba. É o Aster Brasil Futebol Clube, que se filiou recentemente à Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) e pretende disputar a Série B do Capixabão em 2019. Representantes da nova equipe, que veio de São Paulo, estiveram na sede da entidade nesta quarta-feira, participando do 1º arbitral da competição.

Responsável pelas categorias de base e técnico do time sub-20, Valter Santos explicou como surgiu o interesse do clube em vir para o Espírito Santo e revelou que chegou a trabalhar com o atacante Pedro Rocha, do Spartak Moscou, da Rússia. Já o pai do jogador capixaba, Jessé Neves, é o apoiador da nova equipe.

Seu Jessé, como é conhecido, é pai do atacante capixaba Pedro Rocha, ex-Grêmio Crédito: Acervo pessoal

"Estávamos procurando algum estado para implantar o nosso projeto de futebol, tanto o profissional quanto o de base, e vimos aqui um grande potencial de garotos, atletas mais jovens. Tive a felicidade de trabalhar com um atleta do Espírito Santo que jogou no Grêmio, que foi o Pedro Rocha. Viemos aqui monitorar alguns garotos e teve e houve o interesse do presidente de vir pra cá e filiar o clube na Federação. Estamos com o propósito forte de dar oportunidade aos jovens e disputar o campeonato profissional com atletas com idade até inferior ao que é estabelecido na competição", disse Valter.

"É um clube novo, viemos de São Paulo pra implantar esse trabalho aqui. Observamos várias cidades onde poderia ter sido feito esse projeto, mas com a vinda do nosso presidente ao Espírito Santo, ele alinhou com a Federação e viemos pra cá", acrescentou.

O novo time do Espírito Santo mira seu desenvolvimento em categorias de base e vê o estado como oportuno para implementar o projeto. Entre os sonhos da diretoria está a conquista do acesso para a Série A do Campeonato Capixaba.

Valter Santos e César Vinícius Martine, dirigentes do Aster, novo time do futebol capixaba Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com/ES

" Identificamos que aqui no Espírito Santo tem muitos garotos que merecem uma oportunidade e é uma realidade, o estado tem muito potencial em categorias de base. O nosso objetivo primeiro é formar o atleta, vamos trabalhar bem forte nesse intuito de formação. E somar ainda mais no campeonato capixaba em torno do profissional. Temos um planejamento de chegar também na Série A, e vamos vir com uma filosofia moderna em termos de trabalho e treinamentos."

O planejamento da diretoria do Aster Brasil é fixar residência na capital do Espírito Santo, Vitória. Mas os planos são audaciosos, incluindo até mesmo construir um centro de treinamento próprio.