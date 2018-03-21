Com amarelo brilhante, Seleção lança uniforme oficial para a Copa

Acabou a espera: A Nike lançou de forma oficial as camisas 1 e 2 da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A camisa 1 apresenta o tom de amarelo mais brilhante das últimas duas décadas e foi batizada de Ouro Samba(Samba Gold). Já a camisa 2 tem design ousado, com diversas estrelas em diferentes tons de azul, e recebeu o nome de Azul Celestial (Soar Blue).

 Comparamos todos os tons de amarelo à cor exata usada em 70. Aquele foi o primeiro torneio mundial transmitido a cores pela televisão. O amarelo vivo e brilhante dos brasileiros era uma representação visual do modo de jogar daquela equipe. Aquele foi um dos momentos mais importantes da história do futebol e trouxemos essa mesma energia para a coleção 2018 da Seleção Brasileira  disse o diretor sênior de design para vestuário da Nike Futebol, Pete Hoppins, explicando que o amarelo utilizado na camisa faz referência ao uniforme da Seleção de 1970, que conquistou o tri mundial no México.

Os dois uniformes da nova coleção trazem, por dentro, o globo da bandeira do Brasil rodeado por linhas radiais. A frase Você é a Seleção agiganta o visual. O escudo é aplicado pelo Crest Flight, novo sistema criado pela Nike, e o peso é 64% menor do que os anteriores.

A Nike também lançou, juntamente com as camisas de jogo, peças de treino e casuais, como camisetas, jaquetas, calças, agasalhos.

A Seleção estreia o uniforme azul nesta sexta-feira, na Rússia, contra os anfitriões, em amistoso válido como preparação para o Mundial. Já na próxima terça-feira, a Seleção entrará em campo com a nova amarelinha no amistoso contra a Alemanha. As camisas estarão disponíveis em nike.com a partir de sexta-feira, e chegam às lojas físicas na próxima segunda-feira. A camisa principal será comercializada em três versões: uma idêntica à dos jogadores, estádio e uma para torcedores.

Saiba os valores das novas camisas 1 e 2:

Jogador: R$ 449,90

Torcedor: 249,90

Modelo Feminino: 249,90

Infantil: R$ 229,90