Com a presença de Ronaldo, Cruzeiro tem programação definida para o aniversário de 101 anos

Sobre o aniversário do dia 02, o Cruzeiro esclarece que, considerando a pandemia ainda vigente e o período de incessante trabalho de transição, não será possível realizar um grande evento público.

Assim, no dia 02, a partir das 11h, ocorrerá uma Live de Ronaldo Nazário com nossos Sócios 5 Estrelas que poderão sanar diversas dúvidas diretamente com ele.

Neste mesmo dia, celebrando quem nunca deixou de apoiar o clube e obedecendo todos os protocolos de segurança, os 20 Sócios 5 Estrelas mais antigos que ainda seguem ativos, serão convidados a conhecer Ronaldo, assim como ocorrerá com parte dos Sócios Diamante. Haverá ainda a tradicional Missa de celebração às 16h30 na Igreja São Sebastião, com entrada limitada de pessoas.No dia 03, também as 11h, uma entrevista coletiva com Ronaldo Nazário igualmente online - também respeitando os protocolos de segurança - que será transmitida ao vivo em nossas redes sociais.

O Cruzeiro lembra que é preciso ter responsabilidade com a população justamente em um momento em que prefeituras de todo o Brasil suspendem a festa de virada de ano para evitar aglomerações. Não seria justo com as autoridades sanitárias, com o país e principalmente com a torcida que trabalhássemos em sentido contrário.