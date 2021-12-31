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Com a presença de Ronaldo, Cruzeiro tem programação definida para o aniversário de 101 anos

A Raposa celebra mais um ano de vida neste domingo, 2 de janeiro, quando o Fenômeno terá o primeiro contato com a torcida celeste depois de comprar o clube...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 18:56

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 18:56

Sobre o aniversário do dia 02, o Cruzeiro esclarece que, considerando a pandemia ainda vigente e o período de incessante trabalho de transição, não será possível realizar um grande evento público.
Assim, no dia 02, a partir das 11h, ocorrerá uma Live de Ronaldo Nazário com nossos Sócios 5 Estrelas que poderão sanar diversas dúvidas diretamente com ele.
Neste mesmo dia, celebrando quem nunca deixou de apoiar o clube e obedecendo todos os protocolos de segurança, os 20 Sócios 5 Estrelas mais antigos que ainda seguem ativos, serão convidados a conhecer Ronaldo, assim como ocorrerá com parte dos Sócios Diamante. Haverá ainda a tradicional Missa de celebração às 16h30 na Igreja São Sebastião, com entrada limitada de pessoas.No dia 03, também as 11h, uma entrevista coletiva com Ronaldo Nazário igualmente online - também respeitando os protocolos de segurança - que será transmitida ao vivo em nossas redes sociais.
O Cruzeiro lembra que é preciso ter responsabilidade com a população justamente em um momento em que prefeituras de todo o Brasil suspendem a festa de virada de ano para evitar aglomerações. Não seria justo com as autoridades sanitárias, com o país e principalmente com a torcida que trabalhássemos em sentido contrário.
Crédito: OnovodonodaRaposaestarápresentenoaniversáriodo timeazul,quetemprogramaçãodefinida-(Divulgação

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