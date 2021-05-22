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Com a 46ª conquista, Galo abre 30 títulos de vantagem sobre o América-MG e oito em cima do Cruzeiro

O time alvinegro ampliou sua vantagem sobre os rivais e segue soberano em Minas Gerais...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 18:59
Crédito: O alvinegro segue sendo o maior vencedor de Minas Gerais com a conquista em cima do América-MG-(Reprodução/TV Galo
Com o fim da 107ª edição do Campeonato Mineiro, uma hegemonia foi mantida em Minas Gerais com a conquista do bicampeonato Mineiro pelo Atlético-MG neste sábado, 22 de maio, diante do América-MG, seu rival na final, após dois empates por 0 a 0. Como o time alvinegro fez a melhor campanha na fase de classificação, poderia ter dois resultados iguais para garantir o caneco. E foi o que aconteceu. O Galo segue sendo o maior vencedor da competição estadual e aumentou sua vantagem sobre o seu maior rival, o Cruzeiro e tem 30 conquistas a mais do que o adversário da decisão, o América-MG. O alvinegro chegou a 46 conquistas e agora tem oito a mais do que a Raposa, que levou o caneco 38 vezes. O outro grande do estado, América-MG, possui 16 troféus mineiros em sua galeria, 30 a menos do que o time comandado por Cuca, que conquistou o Estadual pela terceira vez no comando do time atleticano. A taça de 2021 foi entregue ao time favorito, que confirmou sua força no estado com mais esta conquista, infelizmente sem a presença do torcedor devido a pandemia da Covid-19.
Confira a lista de todos os campeões mineiros desde 1915, quando a competição foi iniciada. Já foram vencedores além do Galo, América-MG, Caldense, Cruzeiro, Ipatinga, Siderúrgica e Villa Nova-MG. Títulos por clubes:​Atlético-MG: 46 títulosCruzeiro: 38 títulosAmérica-MG: 16 títulosVilla Nova-MG: 5 títulosSiderúrgica: 2 títulosIpatinga: 1 títuloCaldense: 1 título

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