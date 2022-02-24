Colecionador de acessos, Paraíba analisa caminhos para retorno à elite paulista do XV de Piracicaba

Candidato pela classificação para a próxima fase da Série A2, o XV de Piracicaba possui o retorno para a primeira divisão do Campeonato Paulista como um dos principais objetivos nesta temporada. E, para isso, o Nhô Quim conta em seu elenco com jogadores que conhecem muito bem as nuances do futebol de São Paulo.>Acompanhe todos os resultados pelo aplicativo de resultados do LANCE!Um desses casos é o meio-campista Paraíba, presença frequente no time titular e detentor de quatro acessos no Estado, sendo três pelo Atibaia e um como atleta do Mirassol.

- Já conquistei alguns acessos aqui em São Paulo e isso me fez amadurecer cada vez mais, e muito cedo também. Procuro passar para as pessoas o quão difícil são as competições em São Paulo, e busco ajudar sempre de alguma forma - explicou.

Conhecedor do dia a dia do clube de Piracicaba, o jogador também ressalta a determinação de todos que trabalham em prol da agremiação visando a conquista deste objetivo.

- Sem dúvidas, esse é o objetivo do clube e também de todos que estão envolvidos diretamente ou indiretamente. Nós acreditamos que isso(subir de divisão) é possível e vamos lutar para chegar a esse tão sonhado acesso. Foi formado um elenco qualificado e capaz. Mas o principal foi saber que cada peça que aqui está foi vencedora por onde passou, e com certeza isso atrai os objetivos - contou.

Defendendo a camisa do Nhô Quim desde a temporada passada, Paraíba ainda destaca a boa adaptação tida na equipe do Barão da Serra Negra como um dos fatores que podem contribuir para o seu sucesso.

- Estou muito feliz aqui e sigo dando sempre o meu melhor todos dias. Trabalhando muito para manter uma regularidade e alcançar tanto os objetivos pessoais quanto os do clube. Quero fazer história aqui - concluiu.