Cobiçado pelo Flamengo, Carlos Carvalhal fala sobre o futuro: 'Tenho propostas de diversos países'

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Após classificar o Rio Ave para a fase preliminar da Liga Europa, o treinador português Carlos Carvalhal falou sobre seu futuro e revelou que o Flamengo não é o único clube interessado em seu trabalho. Ele é um dos nomes mais comentados para assumir o Rubro-Negro, após a saída de Jorge Jesus, que assinou com o Benfica.

- Tenho diversas propostas, do Brasil, da Inglaterra, diversos países, isso é um sinal de que querem que eu transporte os conceitos implementado no Rio Ave nos seus respectivos clubes, sempre disse aos jogadores que não é só ganhar, mas como ganhar - destacou o português.

Vale destacar que o contrato de Carlos Carvalhal com o Rio Ave é válido até o fim da temporada européia. Dessa forma, ele estará livre para negociar com qualquer clube, já que o Campeonato Português acabou neste sábado. Com isso, Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo, seguem na Europa em busca de um nome para comandar a equipe no resto da temporada e deve conversar com o treinador português.

Além disso, o presidente do Rio Ave, Antônio Silva Campos, elogiou o trabalho de Carlos Carvalhal, em entrevista coletiva, e lamentou que o comandante, e 54 anos, não seguirá no clube para a próxima temporada.