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Cobiçado pelo Flamengo, Carlos Carvalhal fala sobre o futuro: 'Tenho propostas de diversos países'

Após classificar o Rio Ave para a fase preliminar da próxima Liga Europa, treinador português revela que o Rubro-Negro não é o único clube interessado em seu trabalho...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 23:01

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 23:01

Crédito: Reprodução/Instagram
Após classificar o Rio Ave para a fase preliminar da Liga Europa, o treinador português Carlos Carvalhal falou sobre seu futuro e revelou que o Flamengo não é o único clube interessado em seu trabalho. Ele é um dos nomes mais comentados para assumir o Rubro-Negro, após a saída de Jorge Jesus, que assinou com o Benfica.
- Tenho diversas propostas, do Brasil, da Inglaterra, diversos países, isso é um sinal de que querem que eu transporte os conceitos implementado no Rio Ave nos seus respectivos clubes, sempre disse aos jogadores que não é só ganhar, mas como ganhar - destacou o português.
Vale destacar que o contrato de Carlos Carvalhal com o Rio Ave é válido até o fim da temporada européia. Dessa forma, ele estará livre para negociar com qualquer clube, já que o Campeonato Português acabou neste sábado. Com isso, Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo, seguem na Europa em busca de um nome para comandar a equipe no resto da temporada e deve conversar com o treinador português.
Além disso, o presidente do Rio Ave, Antônio Silva Campos, elogiou o trabalho de Carlos Carvalhal, em entrevista coletiva, e lamentou que o comandante, e 54 anos, não seguirá no clube para a próxima temporada.
- Carlos Carvalhal não vai continuar no Rio Ave, para minha lamentação. Sabia que seria difícil segurá-lo. É treinador para um clube grande e isso vai acontecer - afirmou o presidente Antonio Silva Campos.

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