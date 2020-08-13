Clube do Qatar demonstra interesse em Luis Suárez

Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona

Após grandes anos no Barcelona, Luis Suárez pode estar de saída da Espanha. Segundo o jornalista Mitch Freeley, do "BelN Sports", o Al-Arabi tem mantido contato com o staff do jogador sobre a disponibilidade do atacante uruguaio.

Os contatos começaram para saber não apenas a disponibilidade do jogador, mas quanto o Barcelona pediria na negociação. Com as conversas já iniciadas e com contrato até o meio do ano que vem, a saída de Suárez não deve ser muito dificultada pelos catalães.

Suárez é um pedido do treinador da equipe, o islandês Heimir Hallgrímson, que pediu à direção para contratar o atacante do Barça a qualquer custo.