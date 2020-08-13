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futebol

Clube do Qatar demonstra interesse em Luis Suárez

Al-Arabi quer contar com o atacante uruguaio, que tem contrato apenas até junho de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 08:52

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 08:52

Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
Após grandes anos no Barcelona, Luis Suárez pode estar de saída da Espanha. Segundo o jornalista Mitch Freeley, do "BelN Sports", o Al-Arabi tem mantido contato com o staff do jogador sobre a disponibilidade do atacante uruguaio.
Os contatos começaram para saber não apenas a disponibilidade do jogador, mas quanto o Barcelona pediria na negociação. Com as conversas já iniciadas e com contrato até o meio do ano que vem, a saída de Suárez não deve ser muito dificultada pelos catalães.
Suárez é um pedido do treinador da equipe, o islandês Heimir Hallgrímson, que pediu à direção para contratar o atacante do Barça a qualquer custo.
Formado no Nacional, do Uruguai, Luis Suárez passou por Groningen, Ajax e Liverpool, e chegou ao Barcelona em 2014. Pelos catalães, são 197 gols em 282 jogos.

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