Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Punição

Clube capixaba terá de indenizar cinco jogadores por danos morais

Indenização de R$ 1 mil, por danos morais, e R$ 400,00, por danos materiais, será paga a cinco jogadores de beach soccer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 20:24

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 20:24

Um clube de futebol do Espírito Santo foi condenado a pagar indenização de R$ 1 mil, por danos morais, e R$ 400,00, por danos materiais, a cinco jogadores de beach soccer que integravam o elenco da equipe. De acordo com a 9ª Vara Cível de Vitória, atletas e membros da comissão técnica teriam realizado o pagamento de uma taxa de R$ 400 para custear despesas de uma viagem para realização de amistosos na Argentina. Contudo, os jogos foram cancelados e o dinheiro nunca foi devolvido.
Jogadores devem ser indenizados Crédito: TJES
O processo informa que os profissionais foram contratados pelo clube com a possibilidade de fazer partidas contra a seleção argentina e o Boca Juniors. Com isso, a equipe teria se preparado para a viagem, emitindo documentos, confeccionado camisas, intensificado os treinos, tudo intermediado pelo diretor de marketing do clube, que cobrou a taxa para ajudar no custeio das despesas relacionadas à viagem. Porém, a turnê foi cancelada com a justificativa de que os uniformes não teriam ficado prontos.
Ao pedirem a restituição dos valores, os atletas foram então informados que teriam de aguardar por cerca de dois meses para obter a restituição, motivo pelo qual entraram na Justiça com uma ação.
Em sua decisão, o magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória, afirma que os documentos apresentados comprovam que o diretor do clube acusado contribuiu para os transtornos causados aos esportistas.
Segundo o juiz, ainda que o clube tenha afirmado não ter envolvimento com os fatos narrados, ficou comprovada sua ligação indireta uma vez que a marca do clube foi utilizada em todos os trâmites, sua sede foi utilizada para as reuniões, e não houve contestação contra o fato de um dos envolvidos ter sido identificado como diretor do departamento de marketing da equipe.
Para o magistrado, o clube não tinha conhecimentos da ilicitude cometida pelo então diretor, porém, a confiança depositada pelos jogadores e membros da comissão técnica no homem se mostrou inegável.
Assim, verifico que a requerida não logrou comprovar que o denunciado atuava em nome próprio e não possuía nenhum vínculo com a requerida, para descaracterizar qualquer culpa desta, razão pela qual entendo que ambas as partes contribuíram para o evento danoso ocasionado aos autores, concluiu o juiz, em sua decisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados