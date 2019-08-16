Clássico Vi-Rio marcará a reinauguração da iluminação do Salvador Costa

O tradicional confronto entre Vitória e Rio Branco é o mais antigo do futebol capixaba. O duelo tem 106 anos de história e isso já bastaria para todo encontro entre as duas equipes ser especial. Mas o clássico Vi-Rio que abre hoje a segunda rodada da Copa Espírito Santo, às 20 horas, promete ser mais importante ainda. Jogando em casa, o Alvianil de Bento Ferreira prepara uma grande festa para a reinauguração do sistema de iluminação do Estádio Salvador Costa.
Os dois times chegam para o confronto embalados pelo resultado positivo da primeira rodada, o Vitória bateu o Tupy por 2 a 0, gols de Vitinho e Thiago. O Brancão venceu o Linhares pelo mesmo placar, com Russo e Edu Capetinha indo às redes. Existe, porém, uma grande diferença entre as equipes.
O Rio Branco iniciou a Copa Espírito Santo com bastante desconfiança após o desmanche da equipe e o ídolo Ronicley foi o principal nome da debandada. Sua renovação foi anunciada para o segundo semestre, mas o camisa 10 deixou a equipe após o amistoso contra o Vasco durante a Copa América. Já Edinho foi contratado com status de principal reforço para a competição, mas o craque ex-Desportiva acabou acertando sua ida justamente para o rival de hoje. Além dos jogadores, o treinador Erich Bomfim, antes confirmado para a Copa ES, foi contratado pela Desportiva, levando atletas como Adrien, Caetano e Petróleo com ele.
Já o Vitória teve seu elenco campeão da Copa ES de 2018 e do Capixabão deste ano mantidos, inclusive com renovações de contrato importantes. O volante Iury Pimentel, o zagueiro Ferrugem e o goleiro Harrison são alguns dos nomes de mais prestígio na equipe e que firmaram novo vínculo com a equipe. A principal novidade é a duração dos contratos: até 2021. Reforços importantes também foram contratados, como o atacante Chiquinho, campeão do Capixabão e da Copa ES de 2017 pelo Atlético Itapemirim.
ZAGA FORTE
Referência da zaga alvianil, o capitão Ferrugem carrega a marca de estar presente em todos jogos do time no ano de 2019. O jogador espera um clássico complicado, mas quer manter a sequência invicta da equipe atuando no Salvador Costa na temporada:
“Acho que vai ser um grande jogo, já que o adversário também ganhou o primeiro jogo. Um clássico é sempre muito difícil, mas a gente está invicto em casa e espero manter essa invencibilidade aqui dentro”, destacou o atleta.
ESPERANÇA EM CAPETINHA
Um dos principais jogadores do Rio Branco do Capixabão, Edu Capetinha foi um dos que permaneceu na equipe para a Copa ES. O ponta é a principal arma ofensiva da equipe atualmente, ou seja, a esperança de gols e assistências do Brancão. O camisa 7, inclusive, marcou um na vitória em casa por 2 a 0 de sua equipe sobre o Linhares, na estreia da Copa ES, no último sábado.
O Rio Branco vai enfrentar o atual campeão Capixaba e da Copa ES. Mas, de acordo com Edu, o Brancão vai para o jogo pensando na vitória, mesmo fora de casa. “Jogar em casa com um elenco que se conhece bem é um ponto importante para eles, mas estamos preparados para conquistar os três pontos”, garantiu Edu.
OS NÚMEROS DO CLÁSSICO
Na Copa ES, Rio Branco e Vitória possuem um certo equilíbrio nos confrontos. A equipe de Bento Ferreira já bateu o rival de hoje em uma final. Em 2009, as equipes decidiram a Copa Espírito Santo, e deu Vitória: venceu por 1 a 0 o primeiro jogo no Salvador Costa e perdeu o segundo por 2 a 1 no Kleber Andrade, sagrando-se campeão pelo número de gols marcados fora de casa.
Confira abaixo a lista de confrontos entre os times em Copas ES.
2004
Vitória 1x1 Rio Branco
Rio Branco 1x3 Vitória
2005
Rio Branco 2x1 Vitória
Vitória 2x3 Rio Branco
2006
Rio Branco 0x2 Vitória
Vitória 1x1 Rio Branco
2009
1ª fase
Rio Branco 2x1 Vitória
Rio Branco 2x0 Vitória
Final - Vitória campeão
Vitória 1x0 Rio Branco
Vitória 1x2 Rio Branco
2010
Vitória 2x0 Rio Branco
2016
Semifinais
Vitória 1x1 Rio Branco
Rio Branco 2x0 Vitória
Fonte: Brancopédia