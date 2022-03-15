Clássico entre Santa Cruz e Náutico pode definir semifinalista do Pernambucano

Nesta quarta-feira, o clássico entre Santa Cruz e Náutico promete muita emoção, já que o duelo é importantíssimo na classificação do Campeonato Pernambucano.

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Por conta do regulamento do estadual, os dois melhores times da fase inicial conseguem uma vaga direta na semifinal.

No momento, o Timbu aparece na vice-liderança, com 16 pontos, mesmo desempenho que o Santa Cruz, que vem logo atrás.

Por conta do empate na pontuação e confronto direto, o Náutico vai até a casa do adversário com a missão de empatar e ficar com a classificação entre os quatro melhores.

Por outro lado, apenas a vitória interessa ao Santa Cruz. Se empatar ou perder, o Tricolor vai jogar a fase de quartas de final.

Salgueiro

Quem está de olho no jogo é o Salgueiro. Com 14 pontos, a equipe de Caruaru precisa vencer o duelo diante do Retrô e torce por um empate no clássico.