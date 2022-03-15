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Clássico entre Santa Cruz e Náutico pode definir semifinalista do Pernambucano

Rivais se enfrentam nesta quarta-feira e o Timbu joga por dois resultados diante do rival...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 19:14

Publicado em 15 de Março de 2022 às 19:14

Nesta quarta-feira, o clássico entre Santa Cruz e Náutico promete muita emoção, já que o duelo é importantíssimo na classificação do Campeonato Pernambucano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Por conta do regulamento do estadual, os dois melhores times da fase inicial conseguem uma vaga direta na semifinal.
No momento, o Timbu aparece na vice-liderança, com 16 pontos, mesmo desempenho que o Santa Cruz, que vem logo atrás.
Por conta do empate na pontuação e confronto direto, o Náutico vai até a casa do adversário com a missão de empatar e ficar com a classificação entre os quatro melhores.
Por outro lado, apenas a vitória interessa ao Santa Cruz. Se empatar ou perder, o Tricolor vai jogar a fase de quartas de final.
Salgueiro
Quem está de olho no jogo é o Salgueiro. Com 14 pontos, a equipe de Caruaru precisa vencer o duelo diante do Retrô e torce por um empate no clássico.
Crédito: EstádiodoArruda(Foto:Divulgação

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