Home
>
Futebol
>
Clássico à vista: quartas de finais do Capixabão estão definidas

Clássico à vista: quartas de finais do Capixabão estão definidas

Os confrontos da próxima fase serão: Desportiva x Real Noroeste, Serra x Rio Branco, Estrela x Rio Branco VN e Atlético x Vitória