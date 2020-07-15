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futebol

Chelsea vence o Norwich com gol de Giroud, e se mantém no G-4 do Inglês

Clube de Londres domina o jogo durante os 90 minutos, mas encontra dificuldades para marcar. Vitória coloca o time de Lampard a uma vitória de confirmar vaga na Champions...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 21:21

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 21:21

Crédito: RICHARD HEATHCOTE / AFP
O Chelsea conseguiu mais três pontos fundamentais na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, os Blues receberam o já rebaixado Norwich pela 36ª rodada do Campeonato Ingles, e, com gol do centroavante Giroud, vencceram por 1 a 0.
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JOGO DURODiante de um clube já confirmado na segunda divisão na próxima temporada, a expectativa era de que o Chelsea vencesse o adversário sem nenhuma dificuldade. No entanto, não foi isso que se viu no Stamford Bridge. O Norwich foi valente e resistiu à pressão dos londrinos em quase todo o primeiro tempo. Na etapa final, novamente um ataque contra defesa dos donos da casa.
O GOL​Coube ao centroavante Olivier Giroud fazer o gol salvador da partida. No último lance do primeiro tempo, Pulisic recebeu na esquerda, encarou a marcação, e levantou na medida para o francês, que se desmarcou dos defensores adversários e, de peixinho, abriu o placar.
SITUAÇÃOCom a vitória, o time de Frank Lampard chegou aos 63 pontos e manteve o terceiro lugar no Campeonato Inglês. Os Blues não poderão ser alcançados pelo Manchester United e iniciarão a penúltima rodada, no confronto contra o Liverpool no dia 22, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

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