Chelsea vence o Norwich com gol de Giroud, e se mantém no G-4 do Inglês

Crédito: RICHARD HEATHCOTE / AFP

O Chelsea conseguiu mais três pontos fundamentais na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, os Blues receberam o já rebaixado Norwich pela 36ª rodada do Campeonato Ingles, e, com gol do centroavante Giroud, vencceram por 1 a 0.

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JOGO DURODiante de um clube já confirmado na segunda divisão na próxima temporada, a expectativa era de que o Chelsea vencesse o adversário sem nenhuma dificuldade. No entanto, não foi isso que se viu no Stamford Bridge. O Norwich foi valente e resistiu à pressão dos londrinos em quase todo o primeiro tempo. Na etapa final, novamente um ataque contra defesa dos donos da casa.

O GOL​Coube ao centroavante Olivier Giroud fazer o gol salvador da partida. No último lance do primeiro tempo, Pulisic recebeu na esquerda, encarou a marcação, e levantou na medida para o francês, que se desmarcou dos defensores adversários e, de peixinho, abriu o placar.