Chelsea busca manter 100% de aproveitamento contra o West Ham

O Chelsea busca manter o 100% de aproveitamento que tem no Campeonato Inglês desde o retorno da competição. Os Blues encaram o West Ham nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília) para se manter em zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e, quem sabe, passar até o Leicester e ocupar o 3º lugar. Já os Hammers lutam para escapar da zona da degola.
O técnico Frank Lampard está muito satisfeito com os resultados até o momento, mas sabe que tem muito trabalho a fazer se quiser cumprir o objetivo final.
- Temos que continuar trabalhando na mesma linha. Temos que focar em todas as partes do jogo, particularmente no aspecto defensivo. Temos que nos concentrar no que está a frente e não no que passou. Tivemos uma boa semana, mas temos muito trabalho a fazer.
O comandante também contou sobre os aspectos positivos da paralisação do campeonato para repensar em algumas questões referentes ao time.
- O lockdown me deu tempo para refletir no que poderíamos melhorar e espero que isso apareça até o final da temporada. Agora que os jogos começaram, é mais uma questão de manter os jogadores nas melhores condições físicas, trabalhar com análise de vídeos porque não podemos trabalhar tanto.
Também na quarta-feira, mas às 14h (horário de Brasília), o Bournemouth, tentando fugir da zona do rebaixamento, assim como o West Ham, recebe o Newcastle, sem pretensões para a reta final da temporada. Após duas derrotas seguidas, os mandantes tentam se recuperar e sonhar com a permanência na Premier League.E MAIS:Arsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em LondresMilan busca manter bom momento diante do lanterna do ItalianoArsenal e Newcastle tentam contratar atacante do WolfsburgPjanic diz estar no degrau mais alto do futebol no Barcelona E MAIS: