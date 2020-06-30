Chelsea busca manter 100% de aproveitamento contra o West Ham

Crédito: TIM KEETON / AFP

O Chelsea busca manter o 100% de aproveitamento que tem no Campeonato Inglês desde o retorno da competição. Os Blues encaram o West Ham nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília) para se manter em zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e, quem sabe, passar até o Leicester e ocupar o 3º lugar. Já os Hammers lutam para escapar da zona da degola.

O técnico Frank Lampard está muito satisfeito com os resultados até o momento, mas sabe que tem muito trabalho a fazer se quiser cumprir o objetivo final.

- Temos que continuar trabalhando na mesma linha. Temos que focar em todas as partes do jogo, particularmente no aspecto defensivo. Temos que nos concentrar no que está a frente e não no que passou. Tivemos uma boa semana, mas temos muito trabalho a fazer.

O comandante também contou sobre os aspectos positivos da paralisação do campeonato para repensar em algumas questões referentes ao time.

- O lockdown me deu tempo para refletir no que poderíamos melhorar e espero que isso apareça até o final da temporada. Agora que os jogos começaram, é mais uma questão de manter os jogadores nas melhores condições físicas, trabalhar com análise de vídeos porque não podemos trabalhar tanto.