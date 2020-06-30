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futebol

Chelsea busca manter 100% de aproveitamento contra o West Ham

Blues só venceram desde a volta do futebol na Inglaterra, vivem grande fase e enfrentam equipe que luta desesperadamente para se distanciar da zona do rebaixamento...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 15:32
Crédito: TIM KEETON / AFP
O Chelsea busca manter o 100% de aproveitamento que tem no Campeonato Inglês desde o retorno da competição. Os Blues encaram o West Ham nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília) para se manter em zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e, quem sabe, passar até o Leicester e ocupar o 3º lugar. Já os Hammers lutam para escapar da zona da degola.
O técnico Frank Lampard está muito satisfeito com os resultados até o momento, mas sabe que tem muito trabalho a fazer se quiser cumprir o objetivo final.
- Temos que continuar trabalhando na mesma linha. Temos que focar em todas as partes do jogo, particularmente no aspecto defensivo. Temos que nos concentrar no que está a frente e não no que passou. Tivemos uma boa semana, mas temos muito trabalho a fazer.
O comandante também contou sobre os aspectos positivos da paralisação do campeonato para repensar em algumas questões referentes ao time.
- O lockdown me deu tempo para refletir no que poderíamos melhorar e espero que isso apareça até o final da temporada. Agora que os jogos começaram, é mais uma questão de manter os jogadores nas melhores condições físicas, trabalhar com análise de vídeos porque não podemos trabalhar tanto.
Também na quarta-feira, mas às 14h (horário de Brasília), o Bournemouth, tentando fugir da zona do rebaixamento, assim como o West Ham, recebe o Newcastle, sem pretensões para a reta final da temporada. Após duas derrotas seguidas, os mandantes tentam se recuperar e sonhar com a permanência na Premier League.E MAIS:Arsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em LondresMilan busca manter bom momento diante do lanterna do ItalianoArsenal e Newcastle tentam contratar atacante do WolfsburgPjanic diz estar no degrau mais alto do futebol no Barcelona E MAIS:

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