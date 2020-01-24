Chegou a hora: Capixabão 2020 começa neste sábado

Chegou a hora da bola voltar a rolar nos gramados capixabas. O Estadual 2020 começa neste sábado (25), com o atual campeão, o Vitória, recebendo o São Mateus, no Salvador Costa, às 15 horas. Será o pontapé inicial da mais importante competição do ES.
Com o mesmo formato de disputa de 2019, oito das dez equipes avançam às oitavas de final, onde os classificados se enfrentam em jogos de ida e volta até os dois melhores avançarem à grande decisão. Já os dois piores estarão automaticamente rebaixados à segunda divisão de 2021.
INTERIOR É MAIORIA
Com o acesso de Linhares e São Mateus, o interior do Estado será representado por seis times: Atlético Itapemirim, Estrela, Linhares, Real Noroeste, Rio Branco-VN e São Mateus. Vitória, Desportiva, Rio Branco e Serra completam o grupo de participantes.
EQUILÍBRIO
O favoritismo recai sobre o Alvianil, mas é o equilíbrio que marca o Capixabão nos últimos anos. A edição de 2020 encerra a década, e de 2011 para cá apenas uma equipe conseguiu ser bicampeã: a Desportiva. A equipe de Jardim América levantou o troféu nos anos de 2013 e 2016 e terá a chance de se isolar como o único tricampeão desta década.
A equipe grená se reforçou com velhos conhecidos da torcida, como o goleiro Felipe e o zagueiro David.
Não muito diferente, o arquirrival Rio Branco aposta na volta do ídolo Ronicley e também nos gols do atacante Pepeta para encerrar o jejum de cinco anos. O Serra, por sua vez, confia no faro do artilheiro Rael, com quem chegou ao título em 2018.
É bom, contudo, olhar para as equipes do interior. O Estrela pôs Zé Humberto como técnico e chegou a vencer o Botafogo do Rio nos testes de pré-temporada.
COMO CHEGAM OS TIMES
Desportiva
A montagem da equipe começou pelo banco e o primeiro integrante da comissão a ser apresentado foi o técnico Zé Humberto, reconhecido por ter sido campeão capixaba, da Copa Espírito Santo e vice da Copa Verde pelo Atlético-ES, em 2017. Na pré-temporada a equipe realizou um jogo-treino contra o Botafogo e saiu vitorioso por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Henrique.
A receita segue a mesma: aposta em garotos da base, como Victor Hugo, além de jogadores da região como Felício, Diego Brum e Léo Coutinho. Uma novidade é o retorno de Wendy, o WendyGol, que marcou 14 vezes na Série B 2019. A comissão técnica também segue a linha prata da casa com Gil Fagner, sendo confirmado como o treinador da equipe.
Quinze dias separaram a conquista da Copa Espírito Santo 2019 do início da pré-temporada para 2020. A primeira equipe que iniciou os trabalhos para o Capixabão, reforçou o elenco com onze jogadores, destaque para o atacante Nilo, ex-Vitória-ES.. Outro que segue é o técnico Duzinho. O treinador assumiu no final de 2018 e desde então chegou as decisões do Capixabão e Copa ES em 2019.
Outro time que só iniciou os treinos após a virada de ano, o Rio Branco inovou ao fazer uma peneira para o elenco profissional, selecionando cinco atletas. Chama a atenção os retornos de Ronicley e Pepeta, porém o que marcou o Capa-Preta às vésperas da bola rolar foi a crise externada pelos jogadores Maycon Paulista e Marcos Rangel, que deixaram o elenco e acusam o clube de não pagar o prometido.
O Brancão Polenteiro aposta nas voltas de alguns jogadores que atuaram em 2019, como o meia Gabriel Simião, o lateral Gabriel e o atacante Gian Carlos. O técnico da equipe será Carlos Antônio Roy, que observou seu elenco em quatro jogos-treinos, todos com vitórias. Outro trunfo da equipe é o estádio Olímpio Perim, onde a torcida marca presença. A equipe tenta o primeiro Estadual de sua história.
Recém-promovido à elite do futebol capixaba, o São Mateus assustou a sua torcida algumas vezes. Primeiro com a indefinição sobre o início da pré-temporada e depois da ameaça de não disputar o Estadual. Em meio aos problemas, os reforços chegaram, como o meia Gabriel Silva (ex-Botafogo e Corinthians) e o lateral-esquerdo Maxwell (ex-Flamengo). O Sernamby segue como trunfo mateense.
O Serra aposta na manutenção da espinha dorsal do time de 2019. Além de atletas que foram campeões sub-20 e promovidos ao elenco profissional, como Soares, Kevin, Maycon e Taleco, várias figuras conhecidas permaneceram, como Marco Antônio, Emílio, e o artilheiro Rael. Campeão capixaba em 2018, Darlan também retorna ao clube. Quem comanda o esquadrão serrano é o treinador Charles Almeida.
Eram 13 anos sem conquistar o Estadual até pôr fim ao incômodo jejum no ano passado. Mantendo a base do time vencedor, mas agora com o técnico Rodrigo Fonseca, o Alvianil tenta confirmar o favoritismo que recai sobre a equipe de Bento Ferreira. Nomes como Ferrugem, Léo Breno e Rodrigo César foram mantidos, o que dá solidez na busca pelo bicampeonato que só ocorreu nos distantes anos de 1932 e 33.
O Galo da Vila manteve o suspense até os últimos minutos sobre a participação no Estadual por conta de falta das dificuldades financeiras. A dúvida foi sanada com a chegada do comerciário Sérgio Burmann, que fez parceria com a empresa paranaense JK Sport Transfer para a montagem do elenco. Em seu plantel, a equipe conta com o volante Tabata. Para treinador, o clube confirmou Leonardo Neiva.
A Tiva começou a preparação tarde, só em janeiro. Os problemas, porém, começaram antes, pois o time trocou de técnico três vezes em uma semana. Começou com Marcelinho Aguiar, mudou para Branco, passou por Rossato e, ao fim, novamente Marcelinho. O elenco tem remanescentes do grupo da Copa ES, caso de Matheus Bidick. Medalhões, como o goleiro Felipe, também formam o plantel grená.