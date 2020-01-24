Chegou a hora: Capixabão 2020 começa neste sábado

Desportiva

A montagem da equipe começou pelo banco e o primeiro integrante da comissão a ser apresentado foi o técnico Zé Humberto, reconhecido por ter sido campeão capixaba, da Copa Espírito Santo e vice da Copa Verde pelo Atlético-ES, em 2017. Na pré-temporada a equipe realizou um jogo-treino contra o Botafogo e saiu vitorioso por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Henrique.

A receita segue a mesma: aposta em garotos da base, como Victor Hugo, além de jogadores da região como Felício, Diego Brum e Léo Coutinho. Uma novidade é o retorno de Wendy, o WendyGol, que marcou 14 vezes na Série B 2019. A comissão técnica também segue a linha prata da casa com Gil Fagner, sendo confirmado como o treinador da equipe.

Quinze dias separaram a conquista da Copa Espírito Santo 2019 do início da pré-temporada para 2020. A primeira equipe que iniciou os trabalhos para o Capixabão, reforçou o elenco com onze jogadores, destaque para o atacante Nilo, ex-Vitória-ES.. Outro que segue é o técnico Duzinho. O treinador assumiu no final de 2018 e desde então chegou as decisões do Capixabão e Copa ES em 2019.

Outro time que só iniciou os treinos após a virada de ano, o Rio Branco inovou ao fazer uma peneira para o elenco profissional, selecionando cinco atletas. Chama a atenção os retornos de Ronicley e Pepeta, porém o que marcou o Capa-Preta às vésperas da bola rolar foi a crise externada pelos jogadores Maycon Paulista e Marcos Rangel, que deixaram o elenco e acusam o clube de não pagar o prometido.

O Brancão Polenteiro aposta nas voltas de alguns jogadores que atuaram em 2019, como o meia Gabriel Simião, o lateral Gabriel e o atacante Gian Carlos. O técnico da equipe será Carlos Antônio Roy, que observou seu elenco em quatro jogos-treinos, todos com vitórias. Outro trunfo da equipe é o estádio Olímpio Perim, onde a torcida marca presença. A equipe tenta o primeiro Estadual de sua história.

Recém-promovido à elite do futebol capixaba, o São Mateus assustou a sua torcida algumas vezes. Primeiro com a indefinição sobre o início da pré-temporada e depois da ameaça de não disputar o Estadual. Em meio aos problemas, os reforços chegaram, como o meia Gabriel Silva (ex-Botafogo e Corinthians) e o lateral-esquerdo Maxwell (ex-Flamengo). O Sernamby segue como trunfo mateense.

O Serra aposta na manutenção da espinha dorsal do time de 2019. Além de atletas que foram campeões sub-20 e promovidos ao elenco profissional, como Soares, Kevin, Maycon e Taleco, várias figuras conhecidas permaneceram, como Marco Antônio, Emílio, e o artilheiro Rael. Campeão capixaba em 2018, Darlan também retorna ao clube. Quem comanda o esquadrão serrano é o treinador Charles Almeida.

Eram 13 anos sem conquistar o Estadual até pôr fim ao incômodo jejum no ano passado. Mantendo a base do time vencedor, mas agora com o técnico Rodrigo Fonseca, o Alvianil tenta confirmar o favoritismo que recai sobre a equipe de Bento Ferreira. Nomes como Ferrugem, Léo Breno e Rodrigo César foram mantidos, o que dá solidez na busca pelo bicampeonato que só ocorreu nos distantes anos de 1932 e 33.

O Galo da Vila manteve o suspense até os últimos minutos sobre a participação no Estadual por conta de falta das dificuldades financeiras. A dúvida foi sanada com a chegada do comerciário Sérgio Burmann, que fez parceria com a empresa paranaense JK Sport Transfer para a montagem do elenco. Em seu plantel, a equipe conta com o volante Tabata. Para treinador, o clube confirmou Leonardo Neiva.