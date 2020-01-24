Rodada inaugural do Capixaba terá duelo dos campeões das séries A e B

Treino do Vitória Crédito: Vitor Nicchio

A bola vai rolar para o Campeonato Capixaba 2020! Neste sábado inicia a trajetória das 10 equipes em busca do título que vale vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro, ambos em 2021. Confira abaixo todos os jogos, datas, horários e preço dos ingressos.

A rodada inaugural terá seus cinco jogos distribuídos em três dias. Com as primeiras partidas no sábado e a última na terça-feira, os valores dos ingressos variam entre os R$ 30 e 40 reais (inteiras), R$ 15 e 20 reais (meias).

Doações para as vítimas das chuvas

A Federação de Futebol do Estado do Espirito (FES) e os clubes capixabas, em parceria com Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social (Setades), realizará nos jogos Vitória x São Mateus, Rio Branco VN x Linhares, Rio Branco x Atlético e Estrela x Desportiva , uma campanha de arrecadação para atender a população dos municípios capixabas atingidos pelas fortes chuvas do último dia 17 de janeiro.?

Vitória x São Mateus

Na primeira rodada do Capixaba 2020 teremos o confronto dos últimos campeões de ambas as Séries: o Alvianil da Série A e o Pitbull do Norte da Série B. A partida acontecerá no Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, no próximo sábado, às 15h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na secretaria do clube e no dia do jogo na bilheteria do estádio, o valor será de 40,00 (inteira) e 20,00 (meia), para as cadeiras especiais o preço será de 80,00 (valor único).

Real Noroeste x Serra

Vice-campeão do estadual da última edição da competição, o Real Noroeste recebe o Serra para a primeira rodada da Capixaba 2020. E não foi só no ano passado em que a equipe foi finalista, em 2018 também chegou a decisão, contra o próprio Serra e viu o Tricolor Serrano levantar a taça de campeão. O jogo inaugural acontecerá no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia branca, no sábado, às 15h. O ingresso será vendido na bilheteria do estádio no valor de 30,00 (inteira) e 15,00 (meia).

Rio Branco-VN x Linhares

O Brancão Polenteiro vai receber o Linhares, equipe que volta a disputar a Série A do Capixaba depois de ter sido vice-campeão da Segunda Divisão do estadual em 2018. O jogo acontecerá no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, no domingo, às 15h. Os ingressos da partida estarão a venda na bilheteria do estádio no valor de 30,00 (inteira) e 15,00 (meia).

Rio Branco-ES x Atlético de Itapemirim

O Brancão dará o pontapé inicial no Estadual contra o Galo da Vila, ambas equipes não entram como favoritas, mas podem surpreender, muito devido à trajetória de seus respectivos técnicos. Ruy Scarpino, Rio Branco, é tricampeão maranhense e campeão Brasileiro da Série C, em 2013, com o Ituano. Já Leonardo Neiva, Atlético, tem experiência internacional e licenças A e PRO, da CBF/Conmebol. A partida acontecerá no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no domingo, às 16h. Os ingressos estarão a venda no estádio no valor de 30,00 (inteira) e 15,00 (meia).

Estrela do Norte x Desportiva Ferroviária