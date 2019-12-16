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Liga dos Campeões

Champions terá Zidane contra Guardiola nas oitavas; veja jogos

Primeira fase do mata-mata põe frente a frente Real e City, Liverpool e Atlético e PSG e Borussia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 11:26

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 11:26

Primeira fase do mata-mata põe frente a frente Real e City, Liverpool e Atlético e PSG e Borussia Crédito: Reprodução
A Champions League 2019/20 conheceu nesta segunda-feira (16) os seus confrontos da fase de oitavas de final. As partidas serão disputadas entre os dias 18 de fevereiro e 18 de março de 2020.
O atual campeão, Liverpool, terá pela frente o Atlético de Madrid, atual quinto colocado do Campeonato Espanhol. Maior vencedor da história da Champions com 13 títulos, o Real Madrid enfrenta o Manchester City num confronto que colocará frente a frente os técnicos Zinedine Zidane e Pep Guardiola.
Estreante no principal torneio de clubes da Europa, o Atalanta terá como adversário o espanhol Valência. Já o Paris Saint-Germain (PSG), de Neymar, que ainda busca um bom resultado internacional desde que se tornou um clube rico, precisará superar o Borussia Dortmund para avançar às quartas de final.

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Finalmente, o Barcelona, que não conquista o título desde 2015, enfrenta o Napoli. Vice-campeão na última edição, o Tottenham tem pela frente o RB Leipzig, atual líder do Campeonato Alemão. Já o Bayern de Munique encara o Chelsea.
O sorteio foi realizado pela Uefa na cidade de Nyon, na Suíça. As equipes que ficaram em primeiro de seus grupos fazem o jogo de volta em sua casa.

AS OITAVAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE

  • Borussia Dortmund x PSG
  • Real Madrid x Man City
  • Atalanta x Valencia
  • Atlético de Madrid x Liverpool
  • Chelsea x Bayern
  • Lyon x Juventus
  • Tottenham x RB Leipzig
  • Napoli x Barcelona

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