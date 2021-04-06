CG do Santos aprova renovação de contrato com o zagueiro Derick

Crédito: Derick já estreou pelo profissional do Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O Santos deve oficializar nos próximos dias a renovação de contrato com o zagueiro Derick. Nesta segunda, o Comitê de Gestão do Peixe se reuniu de forma virtual e aprovou as condições do novo acordo, que terá prazo de cinco anos.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDerick tem contrato com o Santos até o dia 30 de setembro e já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. A primeira conversa do Peixe com os representantes do jogador, Nick Arcuri e Fabiano Gudjenian, os mesmos que cuidam da carreira do atacante Rodrygo, aconteceu no começo de fevereiro.