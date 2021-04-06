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futebol

CG do Santos aprova renovação de contrato com o zagueiro Derick

Novo vínculo do garoto terá a duração de cinco anos e será oficializado nos próximos dias...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 08:00
Crédito: Derick já estreou pelo profissional do Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos deve oficializar nos próximos dias a renovação de contrato com o zagueiro Derick. Nesta segunda, o Comitê de Gestão do Peixe se reuniu de forma virtual e aprovou as condições do novo acordo, que terá prazo de cinco anos.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDerick tem contrato com o Santos até o dia 30 de setembro e já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. A primeira conversa do Peixe com os representantes do jogador, Nick Arcuri e Fabiano Gudjenian, os mesmos que cuidam da carreira do atacante Rodrygo, aconteceu no começo de fevereiro.
No dia 11 de março , Nick Arcuri se reuniu com a diretoria, de forma virtual, e deixou o acordo encaminhado, mas para ser fechado de fato o Comitê de Gestão precisava concordar com os termos, o que aconteceu nesta segunda.Derick tem 18 anos, diversas passagens por seleções de base e já estreou no profissional na vitória do Santos por 3 a 1 diante do Atlético-MG no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado.

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