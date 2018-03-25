Cenas de violência são registradas após jogo entre Aracruz e Rio Branco

Torcedor do Aracruz é brutalmente espancado nos arredores do estádio do Bambu Crédito: Divulgação

O futebol capixaba luta para se reerguer, mas cenas como as que foram presenciadas após a partida entre Aracruz e Rio Branco, no sábado (24), pela primeira rodada da Série B do Estadual, jogam contra a competição. Havia sido acordado previamente entre as diretorias dos dois times, Polícia Militar e Federação de Futebol, que a torcida do Rio Branco esperaria, no estádio do Bambu, pela saída da torcida local, para evitar um confronto.

Bastou o término da partida em 1 a 1 , porém para ocorrer justamente o contrário. Um pequeno grupo de pessoas vestidas com uniformes de uma organizada do clube, cercou um torcedor do Aracruz nos arredores do estádio e iniciaram, brutalmente a agressão. As cenas foram registradas por câmeras da faculdade ao lado do estádio.

"O que eles fizeram foi covardia. Em quatro, cinco pessoas pegaram um cara sozinho e o agrediram com pauladas e catraca de moto. Ele só se salvou porque outras pessoas viram a agressão e foram lá para evitar o pior. É um milagre estar vivo, pois ficou muito ferido e foi levado ao hospital", contou um empresário F.A.S, de 37 anos, e que reside próximo ao Estádio do Bambu.

Não parou por aí. Ainda nos arredores do campo, mais violência. Um empresário, que é patrocinador do Aracruz, ao presenciar o filho sendo agredido por torcedores rivais, entrou em luta corporal com os agressores para salvar o filho. Na confusão, ele também se feriu e teve as chaves do carro levadas, mas recuperadas depois por torcedores do Aracruz, que perseguiram os agressores.

Torcedor do Aracruz (de camisa levantada) consegue recuperar a chave do veículo que havia sido levada após ser agredido Crédito: Divulgação

Pelas redes sociais, diversos torcedores locais mostraram-se indignados com os acontecimentos. Caso do vereador e presidente da Câmara Municipal, Alcântaro Filho. "Hoje, fui ao Estádio do Bambu assistir ao jogo entre Aracruz e Rio Branco. Nas quatro linhas, tudo certo. Na hora de irmos embora, um grupo de criminosos disfarçados de torcedores agrediram nossos amigos torcedores do Aracruz com socos, chutes e até pauladas. Estou aqui no Hospital São Camilo acompanhando as vítimas. Vamos cobrar para que os culpados sejam identificados, localizados e punidos. No esporte não tem espaço pra violência!", postou o parlamentar na noite de sábado.

Também pelos canais digitais, o Aracruz repudiou os atos de violência e prometeu ir atrás de punição aos envolvidos.

"O Esporte Clube Aracruz vem a público repudiar com veemência as atitudes de vândalos e bandidos travestidos de torcedores do Rio Branco Atlético Clube. Nossa diretoria reuniu-se na sede do 5º Batalhão da Polícia Militar, quando ficou definido que 60 policiais militares trabalhariam durante a partida, sendo que o efetivo foi até superior, chegando a 71 policiais. Ficou acordado também que os ônibus dos torcedores do Rio Branco seriam escoltados e dirigidos ao estádio, e que na saída só seriam liberados após trinta minutos do término da partida. Infelizmente nos arredores do estádio e em outras ruas da cidade, quatro bandidos atacaram nossos torcedores, em um dos casos, dois dos nossos amigos tiverem que ser levados para o Hospital São Camilo. Essa covardia não vai ficar impune. Estamos trabalhando para conseguir as imagens para a identificação dos bandidos e vamos levar à instância maior para que todas as medidas sejam tomadas, evitando que isso não ocorra em nossa cidade e em nenhum outro lugar", diz trecho da nota do Aracruz.

Rio Branco

O tom de indignação também foi adotado pelo presidente do Rio Branco, Cesar Franklin Costa. "É lamentável que um grupo de quatro pessoas em meio aos 400 torcedores que foram para torcer manchem o espetáculo. Mantivemos contato com a diretoria do Aracruz e apoiamos a ideia da escolta antes e depois do jogo, e também de segurar nossos torcedores no estádio após o jogo. Levamos isso à torcida e eles prontamente concordaram. Tudo transcorreu bem dentro do estádio, mas infelizmente esses elementos, que acredito não fazerem parte da nossa torcida, mas que estavam assim vestidos, queriam confusão. Notei que haviam câmeras no estádio e espero que eles sejam identificados e punidos, pois o Rio Branco não compactua com a violência no futebol e eles não representam nossa torcida. Somos solidários às vítimas e estamos à disposição das autoridades para colaborar com o que for possível. Fornecemos, inclusive, o contato das lideranças de nossas organizadas à polícia", pontuou o dirigente capa-preta.

O mesmo torcedor que teve a chave do veículo levada e um outro que foi espancado por membros de uma organizada rival foram levados ao Hospital São Camilo Crédito: Divulgação

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