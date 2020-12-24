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futebol

Celta de Vigo ainda não pagou o Inter pela saída de Coudet

De acordo com o ge, o time espanhol encontra problemas burocráticos para quitar a sua dívida...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 18:17

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 18:17
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Eduardo Coudet ainda é assunto no Internacional. Após quase dois meses da sua saída, o principal tema que envolve o nome do argentino no Beira-Rio é financeiro.
+ De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia
De acordo com o ge, o Celta de Vigo, atual time do treinador, ainda não quitou a sua dívida da rescisão junto ao Inter, o que causa stress dentro do clube brasileiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O principal problema para o pagamento da dívida é a parte fiscal. O Celta resolve questões burocráticas e usa esse entrave como justificativa.
Internamente, a expectativa é que o Celta de Vigo efetue o pagamento antes do fim do ano, quando encerra a gestão de Marcelo Medeiros.

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