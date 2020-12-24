Celta de Vigo ainda não pagou o Inter pela saída de Coudet

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Eduardo Coudet ainda é assunto no Internacional. Após quase dois meses da sua saída, o principal tema que envolve o nome do argentino no Beira-Rio é financeiro.

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De acordo com o ge, o Celta de Vigo, atual time do treinador, ainda não quitou a sua dívida da rescisão junto ao Inter, o que causa stress dentro do clube brasileiro.

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O principal problema para o pagamento da dívida é a parte fiscal. O Celta resolve questões burocráticas e usa esse entrave como justificativa.