Celta de Vigo ainda não pagou o Inter pela saída de Coudet

Eduardo Coudet ainda é assunto no Internacional. Após quase dois meses da sua saída, o principal tema que envolve o nome do argentino no Beira-Rio é financeiro.
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De acordo com o ge, o Celta de Vigo, atual time do treinador, ainda não quitou a sua dívida da rescisão junto ao Inter, o que causa stress dentro do clube brasileiro.
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O principal problema para o pagamento da dívida é a parte fiscal. O Celta resolve questões burocráticas e usa esse entrave como justificativa.
Internamente, a expectativa é que o Celta de Vigo efetue o pagamento antes do fim do ano, quando encerra a gestão de Marcelo Medeiros.