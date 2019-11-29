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Brasileirão

CBF determina Palmeiras x Flamengo com torcida única no Allianz

Em nota, o Flamengo criticou a decisão da CBF. 'A não permissão da convivência de rubro-negros e alviverdes decreta a falência da segurança pública e a morte da cultura de arquibancada do futebol brasileiro', diz trecho do documento.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 19:38

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 19:38

No Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 0 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A CBF acatou pedido do Ministério Público de São Paulo e determinou que a partida entre Palmeiras e Flamengo, domingo (1º), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja disputada apenas com torcedores alviverdes no Allianz Parque. O pedido do órgão se baseia em relatório da Polícia Militar, que avalia como grande o risco de possíveis confrontos entre torcidas antes, durante ou após a partida. No primeiro turno do Nacional, quando as duas equipes se enfrentaram no Maracanã, houve presença de torcedores de ambos os times. 
Em nota, o Flamengo criticou a decisão da CBF. "A não permissão da convivência de rubro-negros e alviverdes decreta a falência da segurança pública e a morte da cultura de arquibancada do futebol brasileiro", diz trecho do documento. O clube carioca afirmou ainda que tentará reverter a decisão: "O clube irá encaminhar o pedido do MP para a Procuradoria do STJD, para que o órgão adote as medidas cabíveis. Se a Polícia Militar não se sente em condições de dar segurança a todos os envolvidos na partida, esta deveria ser realizada em outro local ou com portões fechados". 

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De acordo com o ofício encaminhado à Federação Paulista de Futebol, a Polícia Militar afirma que recebeu nos últimos dias informações sobre possíveis "emboscadas perpetradas por torcedores do Palmeiras às caravanas dos torcedores flamenguistas" e que identificou postagens em redes sociais que convocavam torcedores para o confronto. 
Desde 2016, os jogos envolvendo os quatro clubes grandes de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) são disputados com torcida única como justificativa para evitar confrontos nos estádios. Dessa vez, porém, será a primeira vez em que um desses quatro times enfrentará um rival de outro estado sem a presença de torcedores visitantes.

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