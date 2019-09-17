Caso Daniel: Após soltura de Cristiana Brittes, mãe de Daniel desabafa

Após a soltura de Cristiana Brittes, esposa do assassino confesso do jogador Daniel e que está envolvida diretamente no caso, chegou a vez da mãe do ex-jogador se posicionar. Eliana Corrêa confessou não se importar com 'essas pessoas', mas desabafou ao afirmar que a 'justiça do Brasil é assim, falha mesmo'.

O casal Brittes e Daniel Crédito: Reprodução

"Não importo muito com essas pessoas, não. A única coisa que eu me importo é o meu filho não estar mais aqui. O que a Justiça do Brasil fizer está feito. A Justiça do Brasil é assim, falha mesmo. Infelizmente, a gente não pode esperar muita coisa", afirmou ao jornal Extra.

Eliana também falou como está sua rotina após a morte de seu filho. Em uma fala emocionante, afirmou que Daniel era tudo para ela."Ele era tudo para mim. Faz muita falta. Éramos muito ligados e ele tinha toda confiança em tudo que eu fazia para ele. Eu cuidava de tudo. Agora, o que faço é ir visitar o túmulo dele quase todos os dias e ajudar a cuidar da filhinha dele", finalizou.

Cristiana Brittes, que é ré por homicídio, coação de testemunha e fraude processual, foi liberada na semana passada por não representar riscos à sociedade, segundo a juíza Luciani Regina Martins de Paula, da 1° Vara Criminal de São José dos Pinhais, Paraná.