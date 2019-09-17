Caso Daniel: Após soltura de Cristiana Brittes, mãe de Daniel desabafa

Após a soltura de Cristiana Brittes, esposa do assassino confesso do jogador Daniel e que está envolvida diretamente no caso, chegou a vez da mãe do ex-jogador se posicionar. Eliana Corrêa confessou não se importar com 'essas pessoas', mas desabafou ao afirmar que a 'justiça do Brasil é assim, falha mesmo'.
"Não importo muito com essas pessoas, não. A única coisa que eu me importo é o meu filho não estar mais aqui. O que a Justiça do Brasil fizer está feito. A Justiça do Brasil é assim, falha mesmo. Infelizmente, a gente não pode esperar muita coisa", afirmou ao jornal Extra.
Eliana também falou como está sua rotina após a morte de seu filho. Em uma fala emocionante, afirmou que Daniel era tudo para ela."Ele era tudo para mim. Faz muita falta. Éramos muito ligados e ele tinha toda confiança em tudo que eu fazia para ele. Eu cuidava de tudo. Agora, o que faço é ir visitar o túmulo dele quase todos os dias e ajudar a cuidar da filhinha dele", finalizou.
Cristiana Brittes, que é ré por homicídio, coação de testemunha e fraude processual, foi liberada na semana passada por não representar riscos à sociedade, segundo a juíza Luciani Regina Martins de Paula, da 1° Vara Criminal de São José dos Pinhais, Paraná.
Antes de Cristiana, Allana Brittes, filha do casal, obteve no início do mês um habeas corpus para responder em liberdade sobre as acusações. Apenas Daniel Brittes, réu confesso do assassinato do jogador, continua preso.