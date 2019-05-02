Cardiologista aponta que Casillas deve se aposentar após infarto

Casillas tranquilizou os torcedores após declarar que está bem, depois de sofrer um infarto durante o treinamento do Porto, nesta quarta-feira (01). Cardiologistas espanhóis divergiram em relação ao tempo de recuperação do atleta. O jogador tanto pode voltar aos gramados após seis meses de recuperação quanto pode ter que se aposentar por conta do problema sofrido.

Casillas no hospital Crédito: Acervo pessoal

O QUE DIZEM OS CARDIOLOGISTAS

- Não se pode jogar futebol com um stent coronário, muito menos um goleiro. Casillas vai ter uma vida normal, mas não vai jgoar mais profissionalmente - disse o cardiologista Juan Antonio Corbalán para a 'TVE'.

- As primeiras 24 horas são essenciais. Quando tiver alta, terá que manter uma vida tranquila, tomar medicamentes e ver como vai ser o desenvolvimento - disse o cardiologista Manuel Marina para a 'Cadena COPE'.

- Temos que esperar a evolução das lesões e que em todas as provas médicas realizadas no futuro , a função cardíaca esteja completamente normal. Assim, Casillas pode ter a possibilidade de desfrutar sua profissão. Se tudo for bem, poderá perfeitamente se reincorporar ao trabalho - disse o cardiologista José Calabuig, ao 'As', que também projetou um tempo de recuperação de 3 a 6 meses.

SUSTO

O jogador teve o problema cardíaco, nesta quarta-feira e foi levado às pressas para o hospital. O Porto já tinha antecipado que o estado de saúde do goleiro era estável. Horas depois, Casillas postou uma imagem no Twitter e disse que estava tudo sob controle.

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