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Libertadores

Capixabas lotam bares de Vitória para ver Flamengo e Grêmio

Time carioca ganhou dos gaúchos por 5 a 0, no Maracanã. Torcida fez a festa no Triângulo das Bermudas

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 21:18
Capixabas na torcida da semifinal entre Fla X Gre Crédito: Esthefany Mesquita
Flamengo goleou o Grêmio no segundo jogo da semifinal da Libertadores, por 5 a 0, nesta quarta-feira (23), e avançou à decisão do torneio mata-mata. Somando o resultado do duelo de ida, o placar agregado terminou 6 a 1 para os cariocas.
O clima chuvoso não esfriou a expectativa dos torcedores. Horas antes do jogo começar, no Triângulo das Bermudas, em Vitória, quem chegava já começava a procurar o melhor lugar para ver o time em campo.
Maioria no Espírito Santo, os torcedores do Flamengo já começavam a dar seus palpites. "Acredito que o resultado será de 2 a 0. Um gol no primeiro tempo outro no segundo", afirmou o estudante de engenharia química Lucas Gomes.
O universitário de engenharia de petróleo, Thiago Pontes também estava confiante na vitória. "Acho que hoje a gente vai ganhar de 2 a 1. Eu estou com uma expectativa muito boa porque depois de muitos anos o Flamengo está com um time muito bom, mas acho que vai ser um jogo apertado", disse.
Em um bar da Mata da Praia, os torcedores levaram uma bandeira da sorte! A bandeira esteve no Maracanã quando o Flamengo foi campeão em 2010.
"Esteve lá comigo e agora aqui. Sou confiante e espero 3x0 flamengo", afirmou o consultor de vendas Hederson Dias Alves, acompanhado do filho e dos amigos.
A médica Juliana Vaillanp foi acompanhar o marido e o filho na torcida do jogo desta noite. "Meu coração é o coração deles. Aqui está batendo forte pelo jogo e estamos esperando a Vitória". O filho dela inclusive estava confiante que teria gol do Gabigol!

Capixabas lotam bares de Vitória para ver Flamengo e Grêmio

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