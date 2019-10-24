Capixabas lotam bares de Vitória para ver Flamengo e Grêmio

Capixabas na torcida da semifinal entre Fla X Gre Crédito: Esthefany Mesquita

O clima chuvoso não esfriou a expectativa dos torcedores. Horas antes do jogo começar, no Triângulo das Bermudas, em Vitória, quem chegava já começava a procurar o melhor lugar para ver o time em campo.

Maioria no Espírito Santo, os torcedores do Flamengo já começavam a dar seus palpites. "Acredito que o resultado será de 2 a 0. Um gol no primeiro tempo outro no segundo", afirmou o estudante de engenharia química Lucas Gomes.

O universitário de engenharia de petróleo, Thiago Pontes também estava confiante na vitória. "Acho que hoje a gente vai ganhar de 2 a 1. Eu estou com uma expectativa muito boa porque depois de muitos anos o Flamengo está com um time muito bom, mas acho que vai ser um jogo apertado", disse.

Em um bar da Mata da Praia, os torcedores levaram uma bandeira da sorte! A bandeira esteve no Maracanã quando o Flamengo foi campeão em 2010.

"Esteve lá comigo e agora aqui. Sou confiante e espero 3x0 flamengo", afirmou o consultor de vendas Hederson Dias Alves, acompanhado do filho e dos amigos.

A médica Juliana Vaillanp foi acompanhar o marido e o filho na torcida do jogo desta noite. "Meu coração é o coração deles. Aqui está batendo forte pelo jogo e estamos esperando a Vitória". O filho dela inclusive estava confiante que teria gol do Gabigol!