Capixabão tem nova fórmula de disputa a partir de 2019

Após dois anos, o Campeonato Capixaba terá uma nova fórmula de disputa. A definição aconteceu nesta terça-feira, durante o encontro dos clubes e a Federação de Futebol (FES). Na proposta aprovada, todos os 10 times se enfrentam em turno único (nove jogos) e os oito melhores classificados avançam para as quartas de final (com o 1º enfrentando o 8º, o 2º contra o 7º e assim sucessivamente, em cruzamento olímpico) em jogos de ida e volta.

O arbitral que definiu o novo formato do Capixabão ocorreu nesta terça (04), na sede da FES, e contou com a presença dos dirigentes dos clubes Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com/es

Ainda na primeira fase, foi definido em sorteio que Estrela do Norte, Rio Branco-ES, Vitória-ES, Serra e Tupy-ES terão cinco jogos como mandante. Desportiva Ferroviária, Real Noroeste, Rio Branco VN, Atlético-ES e Espírito Santo terão apenas quatro.

As semifinais e finais do Capixaba 2019 serão disputadas em jogos de ida e volta. Os dois últimos colocados, na primeira fase, serão rebaixados.

A Federação de Futebol (FES) vai aguardar a divulgação do calendário de competições da CBF para definir as datas de início e fim do Estadual. O campeão garante as vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro 2020 e para a Copa do Brasil 2020.

Santão fora?

Nas duas primeiras reuniões do Campeonato Capixaba 2019, o Espírito Santo Futebol Clube não enviou representantes. Além disso, o time ficou de fora da Copa ES 2018. Em caso do Santão não disputar o Capixabão do próximo ano, o Aracruz (terceiro colocado na Série B 2018) será convidado a participar do próximo Estadual.

Capixabão no primeiro semestre

No primeiro encontro, realizado há duas semanas, o presidente do Tupy, Rogério Pedrini, sugeriu que o Campeonato Capixaba fosse transferido para o segundo semestre. Na ocasião, o mandatário do Índio Canela Verde alegou que os possíveis patrocinadores não responderiam às propostas até dezembro.

Antes da votação, o presidente do Tupy deu outra justificativa para a proposta de colocar o Capixabão no 2º semestre, alegando que os jogos do Estadual estariam disputando concorrência com o verão capixaba. Os torcedores deixariam de ir aos estádios para ir à praia, segundo o dirigente.

Nesta terça-feira, a proposta foi submetida à aprovação dos clubes e o Tupy foi voto vencido. Mesmo com o apoio de Rio Branco-ES e Desportiva Ferroviária, a sugestão do Índio Canela Verde foi rechaçada pelos representantes de Estrela do Norte, Vitória-ES (que mudou de lado), Rio Branco VN, Real Noroeste e Serra. O representante do Atlético-ES chegou no arbitral após a votação e acabou não votando e Espírito Santo não enviou representante.

Peso dos votos

Para as decisões na fórmula de disputa e alteração de calendário, a FES segue o artigo 56 do seu regulamento geral, onde os votos dos times ganham peso de acordo com a sua colocação no ano anterior. Com isso, o Serra (campeão capixaba em 2018) teve peso 10, o Real Noroeste (vice) teve peso 9 e assim por diante até o Tupy-ES (8º colocado) que teve peso 3.

Vindos da Série B do Capixabão, Rio Branco-ES e Estrela do Norte tiveram voto com peso 1. Antes do início da votação do calendário, houve questionamentos por parte dos dirigentes das duas equipes, mas logo após as justificativas do presidente da Federação, Gustavo Vieira, a votação ocorreu normalmente.

Como Serra (10), Real Noroeste (9), Rio Branco VN (8), Vitória-ES (4) e Estrela do Norte (1) votaram contra a alteração do calendário, os clubes somaram 32 votos, contra 9 votos somados de Tupy-ES (3), Desportiva Ferroviária (5) e Rio Branco-ES (1).