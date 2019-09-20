Capixaba ganha de Casagrande bandeira do ES após episódio no Maracanã

O governador Renato Casagrande recebeu na manhã desta sexta-feira (20) a analista de comércio exterior Anna Moscon. No último sábado (14), a capixaba teve que jogar fora a bandeira do Espírito Santo para poder entrar no estádio do Maracaná, no Rio de Janeiro. Impedida, Anna tentou argumentar com os seguranças, porém foi em vão.
Nesta sexta, ela recebeu das mãos do governador outra bandeira do Espírito Santo. "Hoje, comecei a agenda recebendo a Anna no meu gabinete e a presenteando com uma nova bandeira do Espírito Santo, uma forma simbólica de pedir que ela (e todos os capixabas) não deixe de se orgulhar do nosso Estado! Ótima sexta-feira, amigos!", disse Casagrande.
Surpreendida com a repercussão que a história ganhou, Anna mostrou-se um pouco chateada com o posicionamento de algumas pessoas.
"Foi uma loucura, muitos vieram falar comigo e me mandaram mensagem. O que me chateou um pouco foram alguns comentários negativos dizendo que eu não deveria ter jogado a bandeira fora, que isso só ocorreu porque eu torço para um time de fora. Cada um torce para o time que quiser. Amo o Espírito Santo e só fiz isso porque não tive escolha, infelizmente", disse.
Mas já de posse da nova bandeira, Anna disse estar feliz por novamente ter uma bandeira, ainda mais tendo a recebida das mãos do governador.
"Ele se mostrou por dentro de toda a história e até me agradeceu por eu exaltar e defender o Estado. Também entendeu que ocorreu uma situação atípica. Fui muito bem recebida por todos e saí de lá muito feliz", contou a analista de comércio exterior.
Voltar em breve ao Maracanã, ainda mais com a bandeira, não está nos planos no momento para Anna. "Não pretendo ir logo não (risos). A bandeira estará protegida, vou ver os jogos em casa ou com meus amigos por aqui mesmo", detalhou.
ENTENDA A POLÊMICA
Foram dias de ansiedade à espera do jogo entre Flamengo e Santos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no último sábado (14), pela 19ª do Brasileirão.
Após mais de oito horas de viagem em uma excursão de ônibus, eis que chega o momento da analista de comércio exterior Anna Moscon entrar pela primeira vez no "Maior do Mundo".
Na fila exclusiva para as mulheres veio a ingrata surpresa. Ana carregava uma bandeira do Espírito Santo, porém foi impedida de entrar no estádio com o símbolo máximo do Estado.
Fiquei sem entender nada. Me informaram que eu não poderia entrar com a bandeira por causa da frase: Trabalha e confia. Além disso, disseram que só poderia entrar com ela caso a bandeira fosse do tamanho dos meus braços abertos. Isso é relativo, pois uma pessoa maior entraria com ela então
Pelas redes sociais, Anna demonstrou a insatisfação com o que passou e recebeu o apoio de amigos e conhecidos.
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Inconformada e tensa com a situação, Anna tentou argumentar com os seguranças, porém em vão. "Expliquei a eles que vim de longe, de ônibus, e que era minha primeira vez no Maracanã, mas não teve jeito. Eles me disseram que ou descartava a bandeira ou não entraria. Fiquei sem escolha e, contra minha vontade, tive de jogar a bandeira no lixo. Até pedi que guardassem, mas também se recusaram", detalhou.
ANNA NÃO, MAS OUTRO CAPIXABA SIM
Ao que parece o caso de Anna é difícil de ser explicado. Isso porque no mesmo jogo outras torcedores entraram com bandeiras, inclusive a do Espírito Santo, como é possível ver nas fotos do momento da comemoração do gol anotado por Gabriel Barbosa.
Logo atrás do local onde os jogadores se abraçam é possível identificar facilmente a bandeira capixaba. Ao se deparar com essa foto, Anna mostrou-se ainda mais resignada. "Como uma regra não vale para todos. isso que me revolta", disse.
CONSTRANGIMENTO
A cena chamou a atenção de vários outros torcedores e a flamenguista chegou a ser questionada por algumas pessoas. "Alguns cariocas viram eu jogando a bandeira fora e vi que estavam me julgando. Eu jamais faria isso por vontade própria, amo meu Estado e havia levado a bandeira para poder mostrar isso no Maracanã. Foi revoltante demais, contou a analista de comércio exterior.
Anna ficou ainda mais revoltada, pois além de não entrar com a bandeira, sequer foi revistada. "Veja como são as coisas. Com bandeira não posso entrar, mas não olharam minha bolsa, nem me revistaram. Priorizam algo que não oferece risco algum e ignoram outras com potencial de risco. Não sabia dessa proibição, caso contrário jamais levaria a bandeira. Fora o fato de não encontrar nenhuma orientação nesse sentido".
NA MEMÓRIA
A bandeira não era meramente um adereço. Anna já viveu experiências com a mesma, que agora ficarão apenas na memória.
"Eu ganhei essa bandeira ainda em 2016 e fui com ela na Jornada Mundial da Juventude, na Polônia. A levei à Europa, mas não consegui entrar com ela no Maracanã. Ainda estou chateada com tudo o que aconteceu", disse a torcedora.
RESPOSTAS
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria do Flamengo, que atualmente administra o estádio em parceria com o Fluminense em busca de uma explicação para o incidente.
O clube, contudo, limitou-se a dizer através da assessoria de imprensa, que a segurança que atua nos jogos do time segue uma recomendação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, porém sem especificar os critérios para o impedimento.
Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro disse, em nota, que a regulamentação de entrada de bandeiras em estádios brasileiros segue as normas do Estatuto do torcedor, porém frisou não ser responsável por essa fiscalização.
ESTATUTO DO TORCEDOR
O artigo 13-A, que trata da segurança do torcedor em evento esportivo, diz que o torcedor não pode portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo, o que não era o caso da torcedora capixaba.
O mesmo artigo ainda veda a utilização de bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável.
A Secretaria de Estado de Polícia Militar também informou que a revista no estádio é de responsabilidade da concessionária responsável pela administração do estádio. O Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos apenas realiza intervenções quando solicitado.