Capixaba é obrigada a jogar fora bandeira do ES para entrar no Maracanã

Ana tirou fotos com a bandeira do Espírito Santo antes de chegar ao Maracanã Crédito: Arquivo pessoal

Foram dias de ansiedade à espera do jogo entre Flamengo e Santos no estádio do Maracanã , no Rio de Janeiro, no último sábado (14), pela 19ª do Brasileirão

Após mais de oito horas de viagem em uma excursão de ônibus, eis que chega o momento da analista de comércio exterior Anna Moscon entrar pela primeira vez no "Maior do Mundo".

Na fila exclusiva para as mulheres veio a ingrata surpresa. Ana carregava uma bandeira do Espírito Santo, porém foi impedida de entrar no estádio com o símbolo máximo do Estado.

Fiquei sem entender nada. Me informaram que eu não poderia entrar com a bandeira por causa da frase: Trabalha e confia. Além disso, disseram que só poderia entrar com ela caso a bandeira fosse do tamanho dos meus braços abertos. Isso é relativo, pois uma pessoa maior entraria com ela então

Pelas redes sociais, Anna demonstrou a insatisfação com o que passou e recebeu o apoio de amigos e conhecidos.

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Inconformada e tensa com a situação, Anna tentou argumentar com os seguranças, porém em vão. "Expliquei a eles que vim de longe, de ônibus, e que era minha primeira vez no Maracanã, mas não teve jeito. Eles me disseram que ou descartava a bandeira ou não entraria. Fiquei sem escolha e, contra minha vontade, tive de jogar a bandeira no lixo. Até pedi que guardassem, mas também se recusaram", detalhou.

ANNA NÃO, MAS OUTRO CAPIXABA SIM

Ao que parece o caso de Anna é difícil de ser explicado. Isso porque no mesmo jogo outras torcedores entraram com bandeiras, inclusive a do Espírito Santo, como é possível ver nas fotos do momento da comemoração do gol anotado por Gabriel Barbosa.

Na comemoração do gol do Flamengo, é possível ver uma bandeira capixaba ao fundo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Logo atrás do local onde os jogadores se abraçam é possível identificar facilmente a bandeira capixaba. Ao se deparar com essa foto, Anna mostrou-se ainda mais resignada. "Como uma regra não vale para todos. isso que me revolta", disse.

CONSTRANGIMENTO

A cena chamou a atenção de vários outros torcedores e a flamenguista chegou a ser questionada por algumas pessoas. "Alguns cariocas viram eu jogando a bandeira fora e vi que estavam me julgando. Eu jamais faria isso por vontade própria, amo meu Estado e havia levado a bandeira para poder mostrar isso no Maracanã. Foi revoltante demais, contou a analista de comércio exterior.

Anna relatou nas redes sociais a decepção por não conseguir entrar com a bandeira Crédito: Reprodução/Instagram

Anna ficou ainda mais revoltada, pois além de não entrar com a bandeira, sequer foi revistada. "Veja como são as coisas. Com bandeira não posso entrar, mas não olharam minha bolsa, nem me revistaram. Priorizam algo que não oferece risco algum e ignoram outras com potencial de risco. Não sabia dessa proibição, caso contrário jamais levaria a bandeira. Fora o fato de não encontrar nenhuma orientação nesse sentido".

NA MEMÓRIA

A bandeira não era meramente um adereço. Anna já viveu experiências com a mesma, que agora ficarão apenas na memória.

"Eu ganhei essa bandeira ainda em 2016 e fui com ela na Jornada Mundial da Juventude, na Polônia. A levei à Europa, mas não consegui entrar com ela no Maracanã. Ainda estou chateada com tudo o que aconteceu", disse a torcedora.

RESPOSTAS

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria do Flamengo, que atualmente administra o estádio em parceria com o Fluminense em busca de uma explicação para o incidente.

O clube, contudo, limitou-se a dizer através da assessoria de imprensa, que a segurança que atua nos jogos do time segue uma recomendação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, porém sem especificar os critérios para o impedimento.

Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro disse, em nota, que a regulamentação de entrada de bandeiras em estádios brasileiros segue as normas do Estatuto do torcedor, porém frisou não ser responsável por essa fiscalização.

ESTATUTO DO TORCEDOR

O artigo 13-A, que trata da segurança do torcedor em evento esportivo, diz que o torcedor não pode portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo, o que não era o caso da torcedora capixaba.

O mesmo artigo ainda veda a utilização de bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar também informou que a revista no estádio é de responsabilidade da concessionária responsável pela administração do estádio. O Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos apenas realiza intervenções quando solicitado.

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