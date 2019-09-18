Capixaba é obrigada a jogar fora bandeira do ES para entrar no Maracanã

Foram dias de ansiedade à espera do jogo entre Flamengo e Santos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no último sábado (14), pela 19ª do Brasileirão.
Após mais de oito horas de viagem em uma excursão de ônibus, eis que chega o momento da analista de comércio exterior Anna Moscon entrar pela primeira vez no "Maior do Mundo".
Na fila exclusiva para as mulheres veio a ingrata surpresa. Ana carregava uma bandeira do Espírito Santo, porém foi impedida de entrar no estádio com o símbolo máximo do Estado.
Fiquei sem entender nada. Me informaram que eu não poderia entrar com a bandeira por causa da frase: Trabalha e confia. Além disso, disseram que só poderia entrar com ela caso a bandeira fosse do tamanho dos meus braços abertos. Isso é relativo, pois uma pessoa maior entraria com ela então
Pelas redes sociais, Anna demonstrou a insatisfação com o que passou e recebeu o apoio de amigos e conhecidos.
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Inconformada e tensa com a situação, Anna tentou argumentar com os seguranças, porém em vão. "Expliquei a eles que vim de longe, de ônibus, e que era minha primeira vez no Maracanã, mas não teve jeito. Eles me disseram que ou descartava a bandeira ou não entraria. Fiquei sem escolha e, contra minha vontade, tive de jogar a bandeira no lixo. Até pedi que guardassem, mas também se recusaram", detalhou.
ANNA NÃO, MAS OUTRO CAPIXABA SIM
Ao que parece o caso de Anna é difícil de ser explicado. Isso porque no mesmo jogo outras torcedores entraram com bandeiras, inclusive a do Espírito Santo, como é possível ver nas fotos do momento da comemoração do gol anotado por Gabriel Barbosa.
Logo atrás do local onde os jogadores se abraçam é possível identificar facilmente a bandeira capixaba. Ao se deparar com essa foto, Anna mostrou-se ainda mais resignada. "Como uma regra não vale para todos. isso que me revolta", disse.
CONSTRANGIMENTO
A cena chamou a atenção de vários outros torcedores e a flamenguista chegou a ser questionada por algumas pessoas. "Alguns cariocas viram eu jogando a bandeira fora e vi que estavam me julgando. Eu jamais faria isso por vontade própria, amo meu Estado e havia levado a bandeira para poder mostrar isso no Maracanã. Foi revoltante demais, contou a analista de comércio exterior.
Anna ficou ainda mais revoltada, pois além de não entrar com a bandeira, sequer foi revistada. "Veja como são as coisas. Com bandeira não posso entrar, mas não olharam minha bolsa, nem me revistaram. Priorizam algo que não oferece risco algum e ignoram outras com potencial de risco. Não sabia dessa proibição, caso contrário jamais levaria a bandeira. Fora o fato de não encontrar nenhuma orientação nesse sentido".
NA MEMÓRIA
A bandeira não era meramente um adereço. Anna já viveu experiências com a mesma, que agora ficarão apenas na memória.
"Eu ganhei essa bandeira ainda em 2016 e fui com ela na Jornada Mundial da Juventude, na Polônia. A levei à Europa, mas não consegui entrar com ela no Maracanã. Ainda estou chateada com tudo o que aconteceu", disse a torcedora.
RESPOSTAS
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria do Flamengo, que atualmente administra o estádio em parceria com o Fluminense em busca de uma explicação para o incidente.
O clube, contudo, limitou-se a dizer através da assessoria de imprensa, que a segurança que atua nos jogos do time segue uma recomendação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, porém sem especificar os critérios para o impedimento.
Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro disse, em nota, que a regulamentação de entrada de bandeiras em estádios brasileiros segue as normas do Estatuto do torcedor, porém frisou não ser responsável por essa fiscalização.
ESTATUTO DO TORCEDOR
O artigo 13-A, que trata da segurança do torcedor em evento esportivo, diz que o torcedor não pode portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo, o que não era o caso da torcedora capixaba.
O mesmo artigo ainda veda a utilização de bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável.
A Secretaria de Estado de Polícia Militar também informou que a revista no estádio é de responsabilidade da concessionária responsável pela administração do estádio. O Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos apenas realiza intervenções quando solicitado.
Capixaba é obrigada a jogar fora bandeira do ES para entrar no Maracanã