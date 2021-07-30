Cantillo quer Corinthians somando pontos em casa contra o Flamengo, mas avisa: 'Rival difícil'

O Corinthians está em uma semana livre para trabalhar pensando no duelo com o Flamengo, neste domingo, na Neo Quimica Arena, onde o time precisa voltar a somar pontos. Apesar disso, o elenco sabe que se trata de adversário difícil, que vem de seis vitórias consecutivas na temporada, quatro delas por goleada. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, Cantillo destacou a importância da partida pela 14ª rodada do Brasileirão-2021. Para ele, é preciso começar a conquistar pontuação jogando como mandante, mesmo com a dificuldade que será imposta pelo próximo rival. O elenco se prepara para esse desafio.

- Sabemos da importância do próximo jogo, diante de um rival difícil. Precisamos, em casa, começar a somar pontos e estamos nos preparando da melhor maneira - explicou o volante.Cantillo também contou como o Timão tem se preparado durante esta semana, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, fora de casa. Segundo o colombiano, o trabalho tem sido baseado em corrigir erros e potencializar os acertos.