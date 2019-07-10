Mais uma medalha

Campeão da Copa América, Richarlison é homenageado na Assembleia

Atacante da Seleção Brasileira, que é natural de Nova Venécia, foi autor do gol que garantiu o título da Copa América para o Brasil no último domingo (7)

Publicado em 10 de julho de 2019 às 14:29 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Internauta/Gazeta Online

Muito mais do que os gols que marca pelo Everton e pela Seleção Brasileira, o capixaba Richarlison, de 22 anos, caiu nas graças da torcida pela humildade e pelo bom exemplo fora de campo. O atacante, que é natural de Nova Venécia e já vestiu as camisas do Real Noroeste, América-MG, Fluminense e Watford, foi homenageado na Assembleia Legislativa (veja vídeo abaixo), na manhã desta quarta-feira (10), com a Comenda do Mérito Esportivo “José de Anchieta Fontana”, proposta pelo deputado estadual Luciano Machado (PV).

Um atacante que brilha dentro e fora das quatro linhas. Para o deputado, a maior demonstração de bom coração do atleta foi a recente ajuda de R$ 49 mil aos alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para uma competição internacional de matemática.

“Ele merece essa homenagem pelo ato bacana de ajudar os alunos do Ifes. Mas não é só isso. Ele é um capixaba que se destaca a nível nacional e internacional, vem de família simples e sempre dá o bom exemplo”, explicou.

O deputado disse ainda que Richarlison é uma referência para os capixabas e que o jogador se sentiu orgulhoso ao ser convidado, na última semana de junho, a receber a homenagem na Assembleia.

