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Rio Branco

Camisa de Loco Abreu bate recorde de vendas no futebol capixaba

Com valor de R$ 139,99, as camisas foram comercializadas em dois modelos: o tradicional preto com listras brancas; e o branco com dourado, especial para o Réveillon

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 18:42
Camisa que atacante Loco Abreu vai usar no Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
O chamado "Efeito Loco Abreu" começa a render frutos de caráter financeiro ao Rio Branco-ES, pouco mais de uma semana após o anúncio oficial da contratação do atacante de 42 anos. Em evento de lançamento dos modelos personalizados para o uruguaio, que aconteceu na noite desta sexta-feira, pouco mais de 900 camisas foram vendidas.
A carga total de uniformes era de 1000 exemplares e o Capa-Preta acabou batendo o recorde de vendas de camisas de times capixabas em apenas um dia, segundo a fornecedora de material esportivo do Rio Branco-ES e de vários times do Espírito Santo.
Com a adesão em massa dos torcedores, que atenderam ao chamado do atacante e fizeram fila antes da abertura da lojinha do clube, em Campo Grande, Cariacica, o Alvinegro Centenário ultrapassou o seu próprio recorde de vendas e também o de um rival tradicional, a Desportiva Ferroviária.
Os dois times, em 2015, viraram os recordistas de vendas de camisas, na grande final no Kleber Andrade . Os números oficiais desta data não foram repassados pela Ícone, que confirmou que as vendas de 21 de dezembro de 2018 superaram muito o recorde anterior, de 16 de maio de 2015. O presidente do Rio Branco-ES, Luciano Mendonça, vibrou com essa reposta rápida e positiva do torcedor.
"Eu esperava sim e foi isso que me impulsionou a fazer uma aposta tão grande como o Loco Abreu. A torcida do Rio Branco é muito grande e a gente sempre teve tradição de vender muita camisa. Com a vinda de um ídolo desse porte, já sabíamos que iria impulsionar as vendas. Fizemos cálculos em cima das camisas que eram vendidas anteriormente e foi feito esse "plus" com a questão da quantidade de camisas que iríamos vender tendo o Loco Abreu como carro-chefe", afirmou o dirigente.
Camisa que atacante Loco Abreu vai usar no Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
Com o valor de R$ 139,99 as camisas foram comercializadas em dois modelos: o tradicional preto com listras brancas; e o branco com dourado, especial para o Réveillon. Atrás da camisa, que é personalizada, o número 13 (que também está na frente, no peito) e o nome do atacante Loco Abreu.
Dentro do número, nas costas, ainda há um desenho que faz alusão à bandeira do Uruguai, país do atacante. Fazendo as contas, o montante arrecadado com as vendas das quase 1000 camisas, e sem contar possíveis descontos no ato da compra, beirou os 140 mil reais.
As camisas seguirão sendo vendidas na loja da Ícone Sports, no Centro de Vitória; na loja oficial do Rio Branco, em Campo Grande, Cariacica; e nos quiosques da Retromania, nos Shoppings Vitória e Vila Velha; além do Cantinho Retromania, na BBC Barbearia, em Itapoã, Vila Velha.
 

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