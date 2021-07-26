Bruno Henrique supera Nunes em ranking de artilheiros do Flamengo no Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo perdia por 1 a 0 para o São Paulo até os 25 minutos do segundo tempo, num jogo equilibrado, até que Bruno Henrique apareceu. O atacante rubro-negro marcou três vezes em apenas sete minutos - ainda teve um gol anulado -, virando a partida e dando início à goleada que terminou em 5 a 1 para os cariocas. O jogador não balançava as redes há cinco jogos.

Peça fundamental no Flamengo desde 2019, Bruno já se torna o 6º maior artilheiro do clube na história do Campeonato Brasileiro com 36 gols. Com os gols deste domingo, o camisa 27 deixou para trás ninguém menos do que Nunes, que marcou 34 vezes. Agora, o jogador está a apenas um de empatar com Romário, o 5º colocado com 37 tentos.

Gabriel Barbosa, seu companheiro de ataque - que passou em branco na partida -, é o segundo colocado na lista de artilheiros, com 42 gols. Zico, com 135, é o líder isolado. Veja o top 10:

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