Bruno Henrique supera Nunes em ranking de artilheiros do Flamengo no Brasileiro

O Flamengo perdia por 1 a 0 para o São Paulo até os 25 minutos do segundo tempo, num jogo equilibrado, até que Bruno Henrique apareceu. O atacante rubro-negro marcou três vezes em apenas sete minutos - ainda teve um gol anulado -, virando a partida e dando início à goleada que terminou em 5 a 1 para os cariocas. O jogador não balançava as redes há cinco jogos.
Peça fundamental no Flamengo desde 2019, Bruno já se torna o 6º maior artilheiro do clube na história do Campeonato Brasileiro com 36 gols. Com os gols deste domingo, o camisa 27 deixou para trás ninguém menos do que Nunes, que marcou 34 vezes. Agora, o jogador está a apenas um de empatar com Romário, o 5º colocado com 37 tentos.
Gabriel Barbosa, seu companheiro de ataque - que passou em branco na partida -, é o segundo colocado na lista de artilheiros, com 42 gols. Zico, com 135, é o líder isolado. Veja o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM BRASILEIROS
1º - Zico - 135 gols em 249 jogos2º - Gabigol - 42 gols em 56 jogos3º - Bebeto - 41 gols em 95 jogos4º - Renato Abreu - 40 gols em 164 jogos5º - Romário - 37 gols em 62 jogos6º - Bruno Henrique - 36 gols em 73 jogos7º - Nunes - 34 gols em 68 jogos8º - Petkovic - 31 gols em 98 jogos9º - Tita - 29 gols em 101 jogosLéo Moura - 29 gols em 315 jogos