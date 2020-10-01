Bruno Henrique se torna o 5º maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores

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Foram quase três meses sem estufar as redes. Desde os dois gols anotados contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, em 5 de julho. E o fim do jejum veio novamente com uma dobradinha. Contra Independiente del Valle, do Equador, nessa quarta-feira, o atacante entrou na vaga de Gabigol no fim do 1º tempo e marcou dois dos quatro gols rubro-negros na goleada por 4 a 0.

Bruno já havia anotado uma vez nessa edição da Libertadores, contra o Barcelona. Agora, somando os cinco feitos na campanha do título continental do ano passado, chega a oito bolas na rede pelo Flamengo na competição sul-americana. O atacante assim se torna o 5º maior artilheiro do clube na história da Libertadores, ultrapassando nomes como Nunes, Marcelinho Carioca e Éverton Ribeiro. Confira o top 10:

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