Bruno Henrique se torna o 5º maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores

Foram quase três meses sem estufar as redes. Desde os dois gols anotados contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, em 5 de julho. E o fim do jejum veio novamente com uma dobradinha. Contra Independiente del Valle, do Equador, nessa quarta-feira, o atacante entrou na vaga de Gabigol no fim do 1º tempo e marcou dois dos quatro gols rubro-negros na goleada por 4 a 0.
Bruno já havia anotado uma vez nessa edição da Libertadores, contra o Barcelona. Agora, somando os cinco feitos na campanha do título continental do ano passado, chega a oito bolas na rede pelo Flamengo na competição sul-americana. O atacante assim se torna o 5º maior artilheiro do clube na história da Libertadores, ultrapassando nomes como Nunes, Marcelinho Carioca e Éverton Ribeiro. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA LIBERTADORES
1º - Zico - 16 gols em 20 jogos2º - Gabigol - 10 gols em 16 jogosGaúcho - 10 gols em 18 jogosTita - 10 gols em 24 jogos5º - Bruno Henrique - 8 gols em 16 jogos6º - Marcelinho Carioca - 7 gols em 17 jogosNunes - 7 gols em 20 jogosÉverton Ribeiro - 7 gols em 23 jogos9º - Edmar - 6 gols em 5 jogosVagner Love - 6 gols em 15 jogosAdílio - 6 gols em 32 jogosLéo Moura - 6 gols em 36 jogos