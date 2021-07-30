Bruno Henrique se isola no 'pódio' de artilheiros do Flamengo na temporada; veja a lista

O Flamengo segue a toada de empilhar vitórias e goleadas sob o comando de Renato Gaúcho. Na última quinta-feira, o triunfo por 6 a 0 sobre o ABC, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, encaminhou a vaga à próxima fase - o jogo da volta será no dia 5 de agosto, em Natal. E Bruno Henrique colaborou diretamente com uma bola na rede, o que o fez também se isolar no "pódio" de artilheiros do clube, como o terceiro jogador com mais gols na temporada.Bruno Henrique, agora, soma dez gols (em 26 jogos), além de cinco assistências. Outrora oscilante, a sua performance evoluiu significativamente após a chegada de Portaluppi, com quatro gols em três partidas realizadas neste período.