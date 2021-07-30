Bruno Henrique se isola no 'pódio' de artilheiros do Flamengo na temporada; veja a lista

O Flamengo segue a toada de empilhar vitórias e goleadas sob o comando de Renato Gaúcho. Na última quinta-feira, o triunfo por 6 a 0 sobre o ABC, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, encaminhou a vaga à próxima fase - o jogo da volta será no dia 5 de agosto, em Natal. E Bruno Henrique colaborou diretamente com uma bola na rede, o que o fez também se isolar no "pódio" de artilheiros do clube, como o terceiro jogador com mais gols na temporada.Bruno Henrique, agora, soma dez gols (em 26 jogos), além de cinco assistências. Outrora oscilante, a sua performance evoluiu significativamente após a chegada de Portaluppi, com quatro gols em três partidas realizadas neste período.
Na temporada rubro-negra, Bruno Henrique só não tem mais bolas na rede do que Gabigol, com 20 (em 20 jogos), e Pedro, com 11 (em 24 jogos). Ele deixou Vitinho e Rodrigo Muniz - ambos com nove tentos - para trás.
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Neste momento, o Flamengo de Bruno Henrique e companhia, que agora vira a chave, está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. O próximo duelo é na competição e diante do Corinthians, às 16h deste domingo, na Arena Corinthians, válido pela 14ª rodada.
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Gabigol - 20Pedro - 11Bruno Henrique - 10Rodrigo Muniz - 9Vitinho - 9Arrascaeta - 8Michael - 5Willian Arão - 3Gustavo Henrique - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1João Gomes - 1Thiago Maia - 1Rodrigo Caio - 1Contra (São Paulo e ABC) - 2