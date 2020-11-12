Brenner tem a maior média de gols entre os artilheiros do futebol brasileiro em 2020

A fase de Brenner impressiona. Reserva durante grande parte da temporada, o jovem atacante de 20 anos marcou 13 gols nos últimos 11 jogos que disputou pelo São Paulo. Os dois últimos, na vitória tricolor sobre o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, nessa quarta-feira. Já são 17 bolas na rede em 26 partidas na temporada.
O momento é tão bom, que o camisa 30 do Morumbi já ostenta a melhor média de gols entre os principais artilheiros do futebol brasileiro em 2020. Nessa temporada, apesar do início irregular, Brenner tem precisado de apenas 89 minutos para deixar a sua marca. O aproveitamento supera até mesmo o de Thiago Galhardo, do Internacional, principal goleador do Brasil entre os jogadores da Série A, com 21 gols.Quem mais se aproxima de sua marca é Pedro, do Flamengo. Convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira, o centroavante não atuou no duelo entre os clubes pela Copa do Brasil. Fora de ação, o atacante rubro-negro viu seu novo concorrente na artilharia do futebol brasileiro brilhar no Maracanã.
MINUTOS PRA MARCAR UM GOL EM 2020- Levantamento do Números da Bola
1º - Brenner - São Paulo - 89 minutos2º - Pedro - Flamengo - 97 minutos3º - Marinho - Santos - 115 minutos4º - Thiago Galhardo - Internacional - 121 minutos5º - Nenê - Fluminense - 150 minutos6º - Renato Kayser - Athletico/Atlético-GO - 155 minutos7º - Gabigol - Flamengo - 157 minutos8º - Luiz Adriano - Palmeiras - 171 minutos9º - Germán Cano - Vasco - 173 minutos10º - Bruno Henrique - Flamengo - 180 minutos