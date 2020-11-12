Brenner tem a maior média de gols entre os artilheiros do futebol brasileiro em 2020

A fase de Brenner impressiona. Reserva durante grande parte da temporada, o jovem atacante de 20 anos marcou 13 gols nos últimos 11 jogos que disputou pelo São Paulo. Os dois últimos, na vitória tricolor sobre o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, nessa quarta-feira. Já são 17 bolas na rede em 26 partidas na temporada.

O momento é tão bom, que o camisa 30 do Morumbi já ostenta a melhor média de gols entre os principais artilheiros do futebol brasileiro em 2020. Nessa temporada, apesar do início irregular, Brenner tem precisado de apenas 89 minutos para deixar a sua marca. O aproveitamento supera até mesmo o de Thiago Galhardo, do Internacional, principal goleador do Brasil entre os jogadores da Série A, com 21 gols.Quem mais se aproxima de sua marca é Pedro, do Flamengo. Convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira, o centroavante não atuou no duelo entre os clubes pela Copa do Brasil. Fora de ação, o atacante rubro-negro viu seu novo concorrente na artilharia do futebol brasileiro brilhar no Maracanã.