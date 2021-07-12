Braz responde se há atrito com Gabigol, admite sonho de Pedro em disputar a Olimpíada e explica veto

A respeito de Gabriel Barbosa, Braz avisou que não há problemas e que, "às vezes", é necessário que ocorra a contenção de "alguns ajustes", quando questionado sobre a recente punição do departamento de futebol, por episódio ocorrido antes da Copa América, no qual o goleador se recusou a se apresentar em Curitiba. O camisa 9 não foi relacionado para o jogo do último domingo - vitória contra a Chapecoense, no Maracanã.

- A relação do Flamengo com o Gabigol sempre foi boa. Um atleta importantíssimo, artilheiro do clube, um ídolo. Mas, às vezes, dentro de um processo de relação, você precisa conter alguns ajustes. Tem algumas situações pontuais que podem dar uma interpretação de um possível problema. Mas não tem nenhum. O Gabi é um jogador que eu lutei muito para estar aqui, no convencimento de muitas pessoas que estão aqui. Não vai ser diferente. A relação dele comigo é boa, com o Bruno (Spindel, diretor de futebol) é boa - falou Marcos Braz.

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- A última vez que falei com o Pedro sobre esse assunto foi na segunda ou terça antes da quinta que ele foi convocado. Então eu estive com ele três dias antes, ele estava com Covid. A gente não queria tratar esse tema por telefone, fomos até a casa dele. A gente perguntou qual era o sentimento dele em relação às Olimpíadas de Tóquio. Ele comentou que era um sonho, achava que ia ser muito importante. Ele não falou nada que seria plausível - falou, emendando: