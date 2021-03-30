AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Brasileiro comemora artilharia no Campeonato Tailandês

Tardeli Reis marcou 25 gols em 24 jogos na liga nacional pelo Samut Prakan...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 14:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 14:49
Crédito: O brasileiro pertence ao Bangkok Glass Pathum United (Divulgação/ Samut Prakan
O atacante Tardeli Reis terminou a temporada na Thai League 1 como artilheiro. O atleta anotou 25 em gols em 24 jogos pela competição atuando pelo Samut Prakan. Terminando com uma média superior a um gol por jogo e quatro gols na frente do segundo colocado. O jogador falou sobre o feito.
Veja quem são os maiores artilheiros de 20 importantes seleções pelo mundo
- Sensação incrível de terminar a temporada como artilheiro da liga. É um sinal de que todo o trabalho no dia a dia foi recompensado. Foi uma temporada ótima e memorável para mim. O grupo também está de parabéns pelo trabalho que fez em toda a temporada. O momento agora é de comemorar e depois voltar firme aos trabalhos - disse.
VEJA OS DUELOS E SIMULE AS QUARTAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUETardeli atua pelo Samut Prakan, que terminou a competição em sexto lugar, com 47 pontos em 30 jogos. O brasileiro pertence ao Bangkok Glass Pathum United e estava emprestado até o fim da liga. O contrato do jogador com o clube tailandês vai até dezembro de 2021.
Rodrigo Careca, ex-atleta e intermediário do jogador, representante da 23 Soccer, também comentou sobre os planos para o futuro do atacante.
- Estamos em contato com o clube atual dele e também com outros que demonstraram interesse no futebol de Tardeli. Mas é importante frisar que ainda não temos nada decidido. Junto com ele vamos definir qual o melhor caminho a ser seguido - contou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli
Imagem de destaque
'Às vezes não sei como ajudá-lo': como diagnóstico de autismo do filho mudou a vida de Cucurella, da seleção espanhola
Imagem de destaque
Quem é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Mundo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados