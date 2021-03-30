Brasileiro comemora artilharia no Campeonato Tailandês

Crédito: O brasileiro pertence ao Bangkok Glass Pathum United (Divulgação/ Samut Prakan

O atacante Tardeli Reis terminou a temporada na Thai League 1 como artilheiro. O atleta anotou 25 em gols em 24 jogos pela competição atuando pelo Samut Prakan. Terminando com uma média superior a um gol por jogo e quatro gols na frente do segundo colocado. O jogador falou sobre o feito.

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- Sensação incrível de terminar a temporada como artilheiro da liga. É um sinal de que todo o trabalho no dia a dia foi recompensado. Foi uma temporada ótima e memorável para mim. O grupo também está de parabéns pelo trabalho que fez em toda a temporada. O momento agora é de comemorar e depois voltar firme aos trabalhos - disse.

VEJA OS DUELOS E SIMULE AS QUARTAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUETardeli atua pelo Samut Prakan, que terminou a competição em sexto lugar, com 47 pontos em 30 jogos. O brasileiro pertence ao Bangkok Glass Pathum United e estava emprestado até o fim da liga. O contrato do jogador com o clube tailandês vai até dezembro de 2021.

Rodrigo Careca, ex-atleta e intermediário do jogador, representante da 23 Soccer, também comentou sobre os planos para o futuro do atacante.