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futebol

Bragantino prolonga os contratos de Matheus Jesus e Vitinho

Dupla de meio-campistas renovou os empréstimos com o Massa Bruta até fevereiro de 2021...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 19:29
Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
O Red Bul Bragantino conseguiu resolver duas pendências contratuais: Matheus Jesus e Vitinho. Agora, os dois meio-campistas ficam no clube até 28 de fevereiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
No caso de Matheus Jesus, o volante veio de empréstimo junto ao Corinthians. Até o momento ele jogou 22 partidas. Caso atinja a marca de 30 duelos, ele terá que ser comprado pelo Massa Bruta.
Vitinho é armador e visto como uma das promessas do Palmeiras. Emprestado pelo Verdão, está é a segunda vez que o atleta tem o seu vínculo renovado com o Massa Bruta. Caso atinja metas individuais, ele terá que ser comprado em definitivo.

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