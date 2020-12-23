Bragantino prolonga os contratos de Matheus Jesus e Vitinho

O Red Bul Bragantino conseguiu resolver duas pendências contratuais: Matheus Jesus e Vitinho. Agora, os dois meio-campistas ficam no clube até 28 de fevereiro.
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No caso de Matheus Jesus, o volante veio de empréstimo junto ao Corinthians. Até o momento ele jogou 22 partidas. Caso atinja a marca de 30 duelos, ele terá que ser comprado pelo Massa Bruta.
Vitinho é armador e visto como uma das promessas do Palmeiras. Emprestado pelo Verdão, está é a segunda vez que o atleta tem o seu vínculo renovado com o Massa Bruta. Caso atinja metas individuais, ele terá que ser comprado em definitivo.