Botafogo x Vitória: começa a venda de ingressos para o amistoso no Klebão

O Botafogo desembarca no Espírito Santo no próximo domingo (07) para realizar, pela terceira vez, a sua pré-temporada em Domingos Martins. Com agenda cheia em solo capixaba, o clube tem, entre seus principais compromissos, o amistoso preparatório contra o Vitória, às 20 horas, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

Jefferson é recepcionado por torcedores do Botafogo no aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Silva / SS Press

Para quem deseja conferir de perto as primeiras novidades do ano na equipe comandada pelo novo técnico Felipe Conceição, que assumiu no lugar de Jair Ventura, os ingressos já estão à venda e podem ser garantidos nas lojas Konyk dos shoppings Vitória, Mestre Álvaro, Praia da Costa, Boulevard e Moxuara ou pelo site www.ticketmais.com.br. Os valores são: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia entrada).

Quem também estreia com a equipe carioca no Espírito Santo é o presidente Nelson Mufarrej, que tomou posse em seu novo cargo no último dia 02 de janeiro, após vencer a eleição na chapa do antecessor Carlos Eduardo Pereira. Ele promete trazer renovações para o time, focando na revelação de talentos da base e mantendo as estrelas de 2017.

Ainda em busca de novas contratações, o time do Botafogo que entrará em campo no próximo dia 11 será com base nos trabalhos realizados nos primeiros dias de pré-temporada no China Park, buscando encontrar possíveis acertos na formação, fixar jogadores que buscam a titularidade, além de conhecer quais os setores do time que demandam reforço.

Será um grande teste, tanto para o clube alvinegro, quanto para o Vitória, que tem a oportunidade de testar seu time para o Capixabão 2018 contra uma das equipes mais tradicionais do Brasil.

O Botafogo chegará no domingo dividido em dois grupos: o primeiro desembarca às 18h15 e o segundo às 22h55 no Aeroporto de Vitória





Botafogo x Vitória

Quando: 11 de janeiro

Local: Estádio Kléber Andrade, e, Cariacica

Horário: 20 horas

Vendas: lojas Konyk (Shoppings Vitória, Mestre Álvaro, Praia da Costa, Boulevard e Moxuara) ou www.ticketmais.com.br