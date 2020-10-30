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futebol

Botafogo x Ceará: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes, que possuem compromisso pela Copa do Brasil no meio da semana, abrem a última rodada do primeiro turno do Brasileirão no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 19:18
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com compromissos pela Copa do Brasil no retrovisor como fator comum, Botafogo e Ceará se enfrentam neste sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada. O fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro traz duas equipes alvinegras.
O Botafogo, 16ª colocação com apenas um ponto de vantagem sobre o Vasco, primeiro clube no Z4, passa por uma semana decisiva. Após a partida contra o Ceará, terá que correr atrás do prejuízo e tentar reverter um 1 a 0 negativo diante do Cuiabá, pela Copa do Brasil. O clube, ainda sem treinador, terá Flávio Tênius, de forma interina, comandando a equipe.
O Vozão também tem a Copa do Brasil na próxima semana. Após empate sem gols com o Santos na Vila Belmiro, a decisão será na Arena Castelão. Apesar disto, o treinador Guto Ferreira não deve poupar forças diante do Glorioso. Em caso de vitória, o Ceará se afasta ainda mais da zona de rebaixamento.FICHA TÉCNICABOTAFOGO x CEARÁ
Data/Hora: 31/10/2020, às 17hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)Árbitro de vídeo: Márcio Henrique de Gois (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Flávio Tênius)​Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Rafael Forster, Caio Alexandre, Keisuke Honda (Lecaros); Bruno Nazário, Pedro Raul, Rhuan.
Suspensos: Guilherme SantosPendurados: Kevin, Caio Alexandre e Rafael ForsterFora: Gatito Fernández, Marcinho e Lucas Barros (lesionados)
CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)​Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Vina; Fernando Sobral, Rafael Sóbis, Léo Chú.
Suspensos: AlysonPendurados: Pedro Naressi, Rafael Sóbis, Fernando Prass, Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Fabinho​Fora: Samuel Xavier, William Oliveira e Klaus (lesionados); Felipe Vizeu (poupado).
Palpites: na redação do LANCE!, 30% dos votantes apostam em uma vitória do Botafogo; 40% colocaram que a partida terminará empatada e outros 30% afirmaram que o Ceará conquistará o resultado positivo.

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