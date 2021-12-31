Botafogo TV fecha 2021 com quase 400 vídeos e mais de 10 milhões de visualizações

Além do título da Série B e o retorno para a elite do Brasileirão, o Botafogo também tem o que comemorar no que diz respeito aos resultados do núcleo de comunicação. A BotafogoTV, canal oficial do clube no YouTube, teve números expressivos em 2021.+ Botafogo está perto de contratar dupla ex-Goiás: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

Ao todo, o Alvinegro publicou 399 vídeos durante o ano. Foram mais de 10 milhões de visualizações - aproximadamente 10,1 milhões de cliques em todos os vídeos publicados, de acordo com dados da plataforma "Social Blade". Cada conteúdo teve, em média, pouco mais de 25 mil visualizações.

Foi o ano com mais vídeos publicados pela BotafogoTV desde que o canal foi criado, em 2010. Entre os conteúdos, o Alvinegro apostou em transmissões ao vivo das partidas do clube - sem a transmissão de imagens, apenas com as narrações - e os tradicionais vídeos de bastidores.

O mês de novembro teve o maior destaque. Com 1,95 milhão de visualizações, o Botafogo foi o sexto clube brasileiro com mais cliques na plataforma neste período. Foi, inclusive, o terceiro melhor mês da história do canal - ficando atrás de agosto de 2020 (2,5 milhões) e setembro de 2020 (2 milhões).

O vídeo mais assistido da BotafogoTV em 2021 foi a música "Embalado", uma produção musical de Rap/Trap que ultrapassou as 350 mil visualizações. Esse é, inclusive, o sexto conteúdo mais consumido da história do canal.

Apesar dos números de destaque, o clube não conseguiu transformar tudo isso em inscritos. O Botafogo ganhou apenas 40 mil novos inscritos em todo o ano - saiu de 296 mil para 396 mil. O Alvinegro ainda é o grande clube do Rio de Janeiro com o canal com o menor número de inscritos.

Para 2022, Lênin Franco, diretor de negócios do Alvinegro, já afirmou que o plano é montar uma "programação de segunda a sexta" na BotafogoTV. A ideia, portanto, é que o canal tenha ainda mais vídeos no ano que vem.VÍDEOS MAIS ASSISTIDOS DA BOTAFOGOTV EM 2021:

Música "Embalado" - 357 mil visualizações​Disparou a batedeira com Warley - 278 mil visualizações​Transmissão de Flamengo x Botafogo pelo Carioca - 222 mil visualizações​Transmissão de Vasco x Botafogo pelo Carioca - 213 mil visualizações​Transmissão de Botafogo x Fluminense pelo Carioca Feminino - 173 mil visualizações